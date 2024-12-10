Saltar al contenido principal
Asistencia
Aplicación Philips Hue
Escenas y efectos
Automatismos
Ocio
Notificaciones
Activar y desactivar
Alarmas
Tienda de aplicaciones
Notas de la versión iOS
Play Store
Notas de la actualización Android
MotionAware TM
FAQ list
La aplicación Philips Hue tiene problemas para conectarse con las luces, ¿cómo se soluciona?
¿Cuál es el sistema operativo más antiguo para iOS y Android que aún admite la aplicación Philips Hue?
¿A qué distancia tengo que estar de mi Hue Bridge para controlar las luces?
¿Cómo agrego o elimino luces de una habitación o zona?
¿Cómo controlo mis luces Philips Hue cuando estoy fuera de casa?
¿Cómo puedo configurar todas las luces en una habitación o zona con el mismo color?
¿Cómo puedo configurar una luz de una habitación o zona con un color y/o brillo específicos?
¿Cómo creo una escena de iluminación utilizando una foto desde mi teléfono?
¿Qué es un cambio de canal ZigBee en la aplicación Philips Hue?
¿Puedo asignar una luz a varias habitaciones?
¿Puedo controlar las luces Philips Hue desde varios dispositivos?
¿Puedo controlar varios Hue Bridges con la aplicación Philips Hue?
¿Puedo controlar la Philips Hue Play HDMI sync box cuando estoy lejos de casa en la aplicación Hue al igual que las demás luces?