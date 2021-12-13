Csatlakoztatva van a Hue Bridge, és fel van véve a Hue alkalmazásba?

A Hue Bridge egységet tápellátáshoz kall csatlakoztatni, kapcsolódni kell vele a Wi-Fi-hez, valamint az egységet fel kell venni a Hue alkalmazásba. Ha még nem tette volna, akkor először állítsa be a Hue Bridge egységet.

További információ a Hue Bridge beállításáról

Beállította a Hue Tap switchet?

Ha nem biztos a beállítás lépéseiben, olvassa el a Hue Tap switchhez kapott kézikönyvet.