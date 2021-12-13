Támogatás

Beállítási útmutató

Hue Tap switch beállítása

Csatlaktatás Hue Bridge használatával

A Hue Bridge segítségével az okosvilágítási funkciók teljes skálájához hozzáférhet – és a Hue Tap switch csatlakoztatása is egyszerű.

A beállítás megkezdése előtt

Csatlakoztatva van a Hue Bridge, és fel van véve a Hue alkalmazásba?

A Hue Bridge egységet tápellátáshoz kall csatlakoztatni, kapcsolódni kell vele a Wi-Fi-hez, valamint az egységet fel kell venni a Hue alkalmazásba. Ha még nem tette volna, akkor először állítsa be a Hue Bridge egységet.

További információ a Hue Bridge beállításáról

Beállította a Hue Tap switchet?

Ha nem biztos a beállítás lépéseiben, olvassa el a Hue Tap switchhez kapott kézikönyvet.

Hue Tap switch beállítása

  1. Nyissa meg a Hue alkalmazást.
  2. Nyissa meg a Settings (Beállítások) lapot, és koppintson az Accessories (Tartozékok) lehetőségre.
Beállítások

4. Koppintson az Add accessory (Tartozék hozzáadása) elemre.

Tartozék hozzáadása

4. Koppintson a Hue Tap switch lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

5. Miután a Hue alkalmazás megtalálta a Hue Tap switchet, kiválaszthatja, hogy melyik szobát vagy zónát vezérelje a Hue Tap switch, valamint hogy mit csináljanak a gombok.

Hue Tap switch

Segítségre van szüksége?

Ha további segítségre van szüksége a Hue Tap switch beállításához, nézze meg a GYIK szakaszt, vagy forduljon a Philips Hue támogatási szolgálatához.

