A Hue Bridge segítségével az okosvilágítási funkciók teljes skálájához hozzáférhet – és a Hue Tap switch csatlakoztatása is egyszerű.
Beállítási útmutató
Hue Tap switch beállítása
Csatlaktatás Hue Bridge használatával
A beállítás megkezdése előtt
Csatlakoztatva van a Hue Bridge, és fel van véve a Hue alkalmazásba?
A Hue Bridge egységet tápellátáshoz kall csatlakoztatni, kapcsolódni kell vele a Wi-Fi-hez, valamint az egységet fel kell venni a Hue alkalmazásba. Ha még nem tette volna, akkor először állítsa be a Hue Bridge egységet.
További információ a Hue Bridge beállításáról
Beállította a Hue Tap switchet?
Ha nem biztos a beállítás lépéseiben, olvassa el a Hue Tap switchhez kapott kézikönyvet.
Hue Tap switch beállítása
- Nyissa meg a Hue alkalmazást.
- Nyissa meg a Settings (Beállítások) lapot, és koppintson az Accessories (Tartozékok) lehetőségre.
4. Koppintson az Add accessory (Tartozék hozzáadása) elemre.
4. Koppintson a Hue Tap switch lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
5. Miután a Hue alkalmazás megtalálta a Hue Tap switchet, kiválaszthatja, hogy melyik szobát vagy zónát vezérelje a Hue Tap switch, valamint hogy mit csináljanak a gombok.
Segítségre van szüksége?
Ha további segítségre van szüksége a Hue Tap switch beállításához, nézze meg a GYIK szakaszt, vagy forduljon a Philips Hue támogatási szolgálatához.