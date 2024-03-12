Támogatás

Bármilyen típusú Philips Hue kezdőkészlete is van, a beállítás egyszerű minden esetben egyszerű. Gyűjtse össze fényforrásait, a Hue Bridge egységet és mellékelt okosvilágítási tartozékokat, hogy megkezdhesse okosvilágítási rendszere kiépítését.

A beállítás megkezdése előtt

  1. Csatlakoztassa a Hue Bridge egységet egy fali aljzathoz.
  2. Csatlakoztassa a Hue Bridge egységet Wi-Fi-routeréhez a mellékelt Ethernet-kábellel.
A Hue Bridge egység csatlakoztatása

3. Várja meg, amíg az első két lámpa bekapcsol.

4. Helyezze a fényforrásait lámpatestekbe, és ellenőrizze, hogy csatlakoznak-e az áramforráshoz.

  1. Töltse le a Hue alkalmazást az App Store vagy a Google Play Áruház kínálatából.
  2. Nyissa meg a Hue alkalmazást. Győződjön meg arról, hogy telefonja ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik, mint a Hue Bridge.
  3. A Hue Bridge és az alkalmazás csatlakoztatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
  4. Miután a Hue Bridge sikeresen csatlakozott, a Hue alkalmazás megkeresi a lámpákat. A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
  5. Ha a kezdőkészletéhez tartozékokat is kapott, akkor ezeket is egyszerűen hozzáadhatja a lámpákkal együtt:

Segítségre van szüksége?

Ha további segítségre van szüksége a kezdőkészlet beállításához, nézze meg a GYIK szakaszt, vagy forduljon a Philips Hue támogatási szolgálatához. 

