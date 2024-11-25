Contas da Philips Hue

Contas da Philips Hue

Uma parte essencial do Philips Hue, sua conta garante que somente você — e aqueles que você autoriza — tenham acesso ao seu sistema. 

Sua privacidade é nossa prioridade

Uma conta Philips Hue é uma forma segura de identificar o proprietário de um sistema Philips Hue. Ele permite gerenciar quais usuários e aplicativos têm acesso aos seus produtos. Em breve, você precisará criar uma conta Philips Hue. Quer saber mais sobre como gerenciaremos seus dados? Leia o Aviso de Privacidade

 

Aplicativo Hue exibindo a tela Gerenciar membros

Gerenciar acesso do usuário

Veja (e controle!) quem tem acesso ao seu sistema Philips Hue, seja um aplicativo, um ecossistema inteligente ou um usuário. Ajuste as permissões com base no que você deseja que o usuário controle – apenas as luzes, luzes e dispositivos de segurança ou tudo.

Ilustração de um cadeado

Adicione uma camada extra de segurança

As contas nos oferecem uma maneira mais robusta de identificar o proprietário de um sistema Philips Hue. Você pode até configurar a autenticação de dois fatores ao fazer login na sua conta.

Um homem no aplicativo Hue de um lado da imagem e uma casa no outro

Controle as luzes de qualquer lugar

Com uma conta e uma Bridge, você terá acesso ao controle fora de casa. Ligue e desligue as luzes, faça check-in no seu sistema de segurança ou ajuste suas configurações no app Philips Hue de qualquer lugar.

Controle várias pontes Hue com a conta Hue

Controle múltiplas Bridges

Tem mais de uma Bridge? Ainda este ano, você poderá adicionar várias Bridges a uma conta e classificá-las em residências para manter seu sistema organizado.

Compare permissões de usuário

Existem quatro tipos de permissões que você pode atribuir aos usuários em sua conta Philips Hue. Não importa quais permissões você tenha, você sempre poderá controlar as luzes, mesmo quando a Internet estiver desligada.

Iluminação

Segurança: básica

Segurança: avançada

Administrador

Controle luzes sem internet

Adicione ou exclua luzes, sensores e interruptores¹

Crie, edite ou remova salas e zonas

Crie, edite e remova automações

Sincronizar: vincular o aplicativo ao Spotify

Sincronizar: iniciar ou parar

Segurança: armar ou desarmar o sistema

Segurança: veja os videoclipes e o feed ao vivo da câmera

Segurança: veja a linha do tempo do evento

Segurança: receba notificações

Segurança: gerencie as configurações da câmera

Segurança: Assine o plano

Segurança: exclua dispositivos de segurança

Adicionar ou remover ponte

Crie, renomeie ou exclua a Casa

Gerencie permissões de usuário

O que você pode fazer com contas Philips Hue

Aplicativo Hue exibindo a guia Sincronizar com o Spotify

Philips Hue + Spotify

Vincule suas contas Philips Hue e Spotify para ver suas luzes reagirem à música. Use a guia Sincronizar no aplicativo Hue para começar e transformar a sala em um concerto pessoal.

Descubra Philips Hue + Spotify
Google Nest Mini, Apple HomePod Mini e Amazon Echo Dot sobre fundo branco.

Assistentes de casa inteligente

Conecte sua conta Philips Hue a um assistente de casa inteligente e deixe suas luzes reagirem ao seu comando. Diga a eles o que fazer, e eles farão tudo sem que você tenha que usar suas mãos!

Descubra o controle de voz
Segurança para casa inteligente

Segurança para casa inteligente

Obtenha acesso ao Philips Hue Secure, nossa coleção de produtos e recursos de segurança residencial inteligente.

Perguntas e respostas

Como criar uma conta Hue?

Se eu criar uma conta Hue, o que acontece com as informações que forneço?

Posso usar minha conta Hue em vários dispositivos?

Quais informações uma conta Hue requer?

A autenticação de dois fatores é necessária para fazer login em uma conta Hue?

Receberei comunicações de marketing assim que me inscrever em uma conta Hue?

1 Se um dispositivo fizer parte de uma configuração do Philips Hue Secure, somente um usuário com permissões de segurança avançada ou de administrador poderá excluí-lo.