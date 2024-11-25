Contas da Philips Hue

Uma parte essencial do Philips Hue, sua conta garante que somente você — e aqueles que você autoriza — tenham acesso ao seu sistema.
Sua privacidade é nossa prioridade
Uma conta Philips Hue é uma forma segura de identificar o proprietário de um sistema Philips Hue. Ele permite gerenciar quais usuários e aplicativos têm acesso aos seus produtos. Em breve, você precisará criar uma conta Philips Hue. Quer saber mais sobre como gerenciaremos seus dados? Leia o Aviso de Privacidade
Gerenciar acesso do usuário
Veja (e controle!) quem tem acesso ao seu sistema Philips Hue, seja um aplicativo, um ecossistema inteligente ou um usuário. Ajuste as permissões com base no que você deseja que o usuário controle – apenas as luzes, luzes e dispositivos de segurança ou tudo.
Adicione uma camada extra de segurança
As contas nos oferecem uma maneira mais robusta de identificar o proprietário de um sistema Philips Hue. Você pode até configurar a autenticação de dois fatores ao fazer login na sua conta.
Controle as luzes de qualquer lugar
Com uma conta e uma Bridge, você terá acesso ao controle fora de casa. Ligue e desligue as luzes, faça check-in no seu sistema de segurança ou ajuste suas configurações no app Philips Hue de qualquer lugar.
Controle múltiplas Bridges
Tem mais de uma Bridge? Ainda este ano, você poderá adicionar várias Bridges a uma conta e classificá-las em residências para manter seu sistema organizado.
Compare permissões de usuário
Existem quatro tipos de permissões que você pode atribuir aos usuários em sua conta Philips Hue. Não importa quais permissões você tenha, você sempre poderá controlar as luzes, mesmo quando a Internet estiver desligada.
Controle luzes sem internet
Adicione ou exclua luzes, sensores e interruptores¹
Crie, edite ou remova salas e zonas
Crie, edite e remova automações
Sincronizar: vincular o aplicativo ao Spotify
Sincronizar: iniciar ou parar
Segurança: armar ou desarmar o sistema
Segurança: veja os videoclipes e o feed ao vivo da câmera
Segurança: veja a linha do tempo do evento
Segurança: receba notificações
Segurança: gerencie as configurações da câmera
Segurança: Assine o plano
Segurança: exclua dispositivos de segurança
Adicionar ou remover ponte
Crie, renomeie ou exclua a Casa
Gerencie permissões de usuário
O que você pode fazer com contas Philips Hue
Philips Hue + Spotify
Vincule suas contas Philips Hue e Spotify para ver suas luzes reagirem à música. Use a guia Sincronizar no aplicativo Hue para começar e transformar a sala em um concerto pessoal.
Assistentes de casa inteligente
Conecte sua conta Philips Hue a um assistente de casa inteligente e deixe suas luzes reagirem ao seu comando. Diga a eles o que fazer, e eles farão tudo sem que você tenha que usar suas mãos!
Segurança para casa inteligente
Obtenha acesso ao Philips Hue Secure, nossa coleção de produtos e recursos de segurança residencial inteligente.
Perguntas e respostas
Como criar uma conta Hue?
Como criar uma conta Hue?
Se eu criar uma conta Hue, o que acontece com as informações que forneço?
Se eu criar uma conta Hue, o que acontece com as informações que forneço?
Posso usar minha conta Hue em vários dispositivos?
Posso usar minha conta Hue em vários dispositivos?
Quais informações uma conta Hue requer?
Quais informações uma conta Hue requer?
A autenticação de dois fatores é necessária para fazer login em uma conta Hue?
A autenticação de dois fatores é necessária para fazer login em uma conta Hue?
Receberei comunicações de marketing assim que me inscrever em uma conta Hue?
Receberei comunicações de marketing assim que me inscrever em uma conta Hue?
1 Se um dispositivo fizer parte de uma configuração do Philips Hue Secure, somente um usuário com permissões de segurança avançada ou de administrador poderá excluí-lo.