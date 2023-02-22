Caro(a) cliente,

Obrigado por comprar este produto Philips. Agradecemos imensamente por escolher a marca Philips e desejamos muitas alegrias ao usar nosso produto. Este produto foi projetado e desenvolvido especificamente para uso doméstico somente em operação e condições normais. A expectativa de vida mencionada na embalagem se baseia na média de até três (03) horas de funcionamento ao dia, sete (07) dias por semana. Se você tiver alguma dificuldade em usar o produto, recomendamos que primeiro consulte o manual do usuário e as informações no nosso website. Sujeito aos termos e condições aqui constantes, a Signify Iluminação Brasil LTDA, a Signify Colombiana SAS, a Signify Caribbean Inc. e a Signify Peru S.A., na qualidade de fabricante, garante que os componentes de hardware do dispositivo estejam livres de defeitos em materiais e mão de obra por um período de dois (2) anos após a data de compra, a menos que um período diferente esteja declarado dentro ou na embalagem do produto, de acordo com a manutenção do produto, de acordo com as instruções de cuidado e limpeza expostas no manual do usuário. Esta garantia limitada só se aplica aos componentes de hardware contidos na embalagem original. Esta garantia limitada não se aplica a nenhum software, mesmo se embalado ou vendido com os componentes de hardware. Não garantimos que o uso desse dispositivo ocorrerá sem interrupções ou livre de erros. A menos que cláusulas previstas nas leis aplicáveis regulamentem em contrário, nossas obrigações com esta garantia serão limitadas, mediante nossa opção, para reparar, substituir um produto defeituoso ou oferecer um crédito adequado pelo preço de compra para o produto defeituoso. A (des)montagem e/ou (des)instalação, bem como os custos de mão de obra, estão excluídos desta garantia, bem como vidros quebrados, baterias e lâmpadas substituíveis. Nossa reparação segundo esta garantia não ampliará nem renovará o período original da garantia aplicável. Temos o direito, a nosso critério, de substituir o produto defeituoso abrangido nesta garantia por um produto que tenha pequenas diferenças de design e/ou especificações que não afetem a funcionalidade do produto. Para ter o direito de fazer uma reclamação válida segundo esta garantia, você precisa apresentar para nós (ou para nosso representante), mediante solicitação, um recibo adequado da compra e o produto defeituoso para análise. No limite máximo permitido pela lei aplicável, esta política define nossa inteira responsabilidade como fabricante, em conexão com produtos defeituosos ou fora de conformidade. Não assumiremos responsabilidade ante a você por outras perdas ou danos indiretos ou consequentes (incluindo, mas não de forma exclusiva, perda de dados ou perda de receita), nem compensaremos você por atividades como manutenção regular, salvamento ou restauração de dados. Seus direitos legais garantidos com as leis aplicáveis não são afetados por esta garantia fornecida voluntariamente pelo fabricante.

Esta garantia está sujeita a, podendo ser substituída por, nossa política de Fim de Suporte no limite que a Signify decidir encerrar o suporte a este dispositivo, de acordo com a política de Fim de Suporte, disponível aqui: www.philips-hue.com/endofsupportpolicy.

Para obter atendimento dentro do período de garantia, entre em contato com o revendedor ou com a central de Atendimento ao Consumidor da Philips. Os detalhes de contato podem ser encontrados em: www.philips.com/lighting.

Alterações reservadas nas especificações técnicas e de design.

Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.