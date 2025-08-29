Veja como a casa inteligente Hue é avançada, mas também fácil de configurar e utilizar.
O básico
Qualquer coisa "inteligente" precisa ser capaz de receber instruções. As luzes inteligentes Hue utilizam o Zigbee ou Bluetooth para comunicar, consoante tenha ou não uma Hue Bridge.
Com a Hue Bridge
O Hue Bridge e o Hue Bridge Pro são hubs inteligentes que se conectam ao seu roteador para estabelecer uma rede Zigbee. Depois de instalar as luzes, estas podem comunicar com a Hue Bridge e entre si.
Cada luz é um repetidor do sinal, o que significa que você pode estender a rede adicionando luzes. Isso é chamado de rede mesh.
Sem uma Hue Bridge
Se não quiser um hub inteligente, pode utilizar o Bluetooth. Deste modo, utiliza o seu dispositivo móvel para comunicar diretamente com as luzes.
Quando você (e o seu dispositivo) se move, a rede move-se consigo. É por isso que existe um limite para a distância a que pode estar das luzes.
Bluetooth vs. Hue Bridge e Hue Bridge Pro
Veja o que você obtém com cada tipo de sistema: Bluetooth vs. Hue Bridge vs. Hue Bridge Pro.
BluetoothExplorar Bluetooth
Hue BridgeComprar Philips Hue Bridge
Hue Bridge ProComprar a Hue Bridge Pro
Protocolo de comunicação: como nossos dispositivos "conversam" entre si
Alcance: Distância de conectividade
Número máximo de luzes suportadas
Número máximo de acessórios suportados
Chip: concebido para processadores ultrarrápidos
GPU: criada para executar algoritmos complexos e oferecer suporte a aplicativos de IA
Controle com 1 aplicativo: iOS e Android
Funciona com: Integre perfeitamente suas luzes em sua casa inteligente
Controlo de voz: as luzes são compatíveis com as parcerias de controlo de voz?
Controle de qualquer lugar: com conexão à internet
Crie automações: programe suas luzes de acordo com suas rotinas
Hue Sync: sincronize luzes com TV, música, jogos e Hue Secure
Hue MotionAware™: Use luzes como sensores de movimento
Proteção do sistema de segurança Zigbee
Controlo por aplicação
O aplicativo Hue é seu centro de comando. A configuração guiada deixa seu sistema pronto: toque para controlar instantaneamente suas luzes, criar automações e muito mais.
Crie definições recorrentes para suas luzes e sistema de segurança.
Sincronize suas luzes com TV, jogos e música.
Tenha uma visão geral do seu sistema de segurança.
Gerencie permissões de usuários, acesso de terceiros e muito mais.
A tecnologia
Beleza e inteligência. Todas as suas lâmpadas, candeeiros e efeitos de iluminação foram investigados e concebidos na nossa sede nos Países Baixos.
Iluminação de nível profissional para sua casa com correspondência precisa de cores em todas as suas luzes inteligentes. Obtenha cores vivas profundas, pastéis suaves e tons de luz branca sem qualquer variação de cor nas lâmpadas, candeeiros e luminárias.
Temperatura de cor: 2700 K
Uma luz branca suave e agradável aos olhos.
Temperatura de cor: 2200-6500 K
Todos os tons de luz branca, desde o laranja quente ao azul frio.
Temperatura de cor: 2200–6500 K
+16 milhões de cores
Todas as tonalidades de luz branca mais cor total.
Temperatura de cor: 2200–6500 K +16 milhões de cores
Considerados RGBWWIC, o que significa que podem exibir várias cores de luz simultaneamente.
De que forma a Hue é diferente? As luzes Hue gradient são controladas por grupos de LEDs em vez de individualmente, para que possa sempre obter uma mistura uniforme e gradual de cor.
Nosso design inovador de LEDs dispostos com precisão projeta cores como nenhuma outra luz.
Traga a luz natural para dentro de casa com luz branca regulável de espetro total. Aproveite a mais ampla gama de tons de branco, desde os tons mais quentes de âmbar da chama de uma vela até os brancos mais frescos do céu azul natural.
Obtenha a luz noturna mais suave com escurecimento ultrabaixo. Reduza a intensidade das luzes para apenas 0,2% do brilho total.
*Quando as especificações de uma lâmpada informam que ela emite "até" um certo número de lúmens, o número representa o fluxo luminoso máximo da lâmpada. O valor mostra o brilho que a lâmpada pode alcançar a 2.700 K (lâmpadas brancas) ou 4.000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saiba mais sobre brilho.