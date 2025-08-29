Suporte

As luzes inteligentes comunicam

Qualquer coisa "inteligente" precisa ser capaz de receber instruções. As luzes inteligentes Hue utilizam o Zigbee ou Bluetooth para comunicar, consoante tenha ou não uma Hue Bridge.

Tecnologia Zigbee com luzes inteligentes

Com a Hue Bridge

Zigbee

O Hue Bridge e o Hue Bridge Pro são hubs inteligentes que se conectam ao seu roteador para estabelecer uma rede Zigbee. Depois de instalar as luzes, estas podem comunicar com a Hue Bridge e entre si.

Cada luz é um repetidor do sinal, o que significa que você pode estender a rede adicionando luzes. Isso é chamado de rede mesh.

Por que motivo é necessário ligar a Hue Bridge ao meu router?

As luzes Hue deixarão meu Wi-Fi lento?

Minhas luzes continuarão funcionando quando minha internet estiver inativa? 

Tecnologia Bluetooth com luzes inteligentes

Sem uma Hue Bridge

Bluetooth

Se não quiser um hub inteligente, pode utilizar o Bluetooth. Deste modo, utiliza o seu dispositivo móvel para comunicar diretamente com as luzes.

Quando você (e o seu dispositivo) se move, a rede move-se consigo. É por isso que existe um limite para a distância a que pode estar das luzes.

Se começar com o Bluetooth, posso adicionar uma Hue Bridge mais tarde?

Como sei quais luzes Hue são compatíveis com Bluetooth?

Bluetooth vs. Hue Bridge e Hue Bridge Pro

Comparar sistemas Hue

Veja o que você obtém com cada tipo de sistema: Bluetooth vs. Hue Bridge vs. Hue Bridge Pro.

Bluetooth

Hue Bridge

Hue Bridge Pro

Protocolo de comunicação: como nossos dispositivos "conversam" entre si

Comunicação Bluetooth
Rede mesh Zigbee
Rede mesh Zigbee

Alcance: Distância de conectividade

In-room
Full-home
Full-home

Número máximo de luzes suportadas

10
50
150+

Número máximo de acessórios suportados

10
12
50+

Chip: concebido para processadores ultrarrápidos

Hue Engine: ARM M class wireless SOC
Hue Chip: MiPs 24kc based processor
Hue Chip Pro: Quad A35

GPU: criada para executar algoritmos complexos e oferecer suporte a aplicativos de IA

ARM Mali-G31 MP2

Controle com 1 aplicativo: iOS e Android

Funciona com: Integre perfeitamente suas luzes em sua casa inteligente

Alexa, Google Home
Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings, Matter
Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings, Matter

Controlo de voz: as luzes são compatíveis com as parcerias de controlo de voz?

Limitado

Controle de qualquer lugar: com conexão à internet

Crie automações: programe suas luzes de acordo com suas rotinas

Limitado

Hue Sync: sincronize luzes com TV, música, jogos e Hue Secure

Hue MotionAware™: Use luzes como sensores de movimento

Proteção do sistema de segurança Zigbee

Criptografia AES de 128 bits
Criptografia AES de 128 bits
Encriptação AES de 128 bits avançada utilizando o Zigbee Trust Center
Aplicação Philips Hue para controlar as suas luzes LED inteligentes

Controlo por aplicação

Controlo de casa inteligente

O aplicativo Hue é seu centro de comando. A configuração guiada deixa seu sistema pronto: toque para controlar instantaneamente suas luzes, criar automações e muito mais.

Automatizações

Automatizações

Crie definições recorrentes para suas luzes e sistema de segurança.

 

 

Sync

Sync

Sincronize suas luzes com TV, jogos e música.

 

 

Armar em casa

Central de Segurança

Tenha uma visão geral do seu sistema de segurança.

 

 

Personalização

Contas

Gerencie permissões de usuários, acesso de terceiros e muito mais.

 

 

A tecnologia

Nossa iluminação LED

Beleza e inteligência. Todas as suas lâmpadas, candeeiros e efeitos de iluminação foram investigados e concebidos na nossa sede nos Países Baixos.

 

Chromasync
Chromasync

Chromasync™

Iluminação de nível profissional para sua casa com correspondência precisa de cores em todas as suas luzes inteligentes. Obtenha cores vivas profundas, pastéis suaves e tons de luz branca sem qualquer variação de cor nas lâmpadas, candeeiros e luminárias.

 

 

Um abajur brilhando com uma luz branca suave e inteligente.

White

Temperatura de cor: 2700 K

Uma luz branca suave e agradável aos olhos. 

Um candeeiro de mesa de cabeceira a brilhar num tom laranja quente de luz inteligente.

White Ambiance

Temperatura de cor: 2200-6500 K

Todos os tons de luz branca, desde o laranja quente ao azul frio.

Um candeeiro de mesa de cabeceira a brilhar num tom rosa suave de luz inteligente colorida.

White and Color Ambiance

Temperatura de cor: 2200–6500 K 
+16 milhões de cores 

Todas as tonalidades de luz branca mais cor total.

 

 

Um Hue gradient light tube a banhar uma parede com uma mistura de tons de azul, rosa, púrpura e amarelo de luz inteligente.
Gradiente

Gradiente

Temperatura de cor: 2200–6500 K +16 milhões de cores  

Considerados RGBWWIC, o que significa que podem exibir várias cores de luz simultaneamente. 

De que forma a Hue é diferente? As luzes Hue gradient são controladas por grupos de LEDs em vez de individualmente, para que possa sempre obter uma mistura uniforme e gradual de cor.

Uma parede do quarto banhada por uma mistura sutil de tons de azul e rosa de luz inteligente.

ColorCast™

Nosso design inovador de LEDs dispostos com precisão projeta cores como nenhuma outra luz.

Uma lâmpada inteligente Hue a brilhar numa luz regulável branca quente.
Acordar

Luz natural de espetro total

Traga a luz natural para dentro de casa com luz branca regulável de espetro total. Aproveite a mais ampla gama de tons de branco, desde os tons mais quentes de âmbar da chama de uma vela até os brancos mais frescos do céu azul natural.

Um candeeiro de mesa de cabeceira Hue Twilight a brilhar com uma luz inteligente branca quente regulada ultrabaixa.
regulação profunda

Regulação ultrabaixa

Obtenha a luz noturna mais suave com escurecimento ultrabaixo. Reduza a intensidade das luzes para apenas 0,2% do brilho total.

