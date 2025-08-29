O Hue Bridge e o Hue Bridge Pro são hubs inteligentes que se conectam ao seu roteador para estabelecer uma rede Zigbee. Depois de instalar as luzes, estas podem comunicar com a Hue Bridge e entre si.

Cada luz é um repetidor do sinal, o que significa que você pode estender a rede adicionando luzes. Isso é chamado de rede mesh.

