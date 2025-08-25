Com esta configuração de iluminação inteligente, poderá automatizar as luzes, utilizar sensores de movimento e interruptores, e controlar as suas luzes em qualquer lugar utilizando a aplicação.

O que precisa

- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro

- Qualquer luz Philips Hue

- Aplicação Hue

- Hue MotionAware™

- Philips Hue dimmer switch (opcional)