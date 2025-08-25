Se você está se perguntando: "Como faço para que minhas luzes reajam à minha música?" ou "Como configuro um sistema de segurança com luzes?", temos um detalhamento de tudo o que você precisa para fazer isso acontecer.
O que você precisa para Philips Hue
Obtenha um controlo inteligente prático
Com esta configuração de iluminação inteligente, poderá automatizar as luzes, utilizar sensores de movimento e interruptores, e controlar as suas luzes em qualquer lugar utilizando a aplicação.
O que precisa
- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro
- Qualquer luz Philips Hue
- Aplicação Hue
- Hue MotionAware™
- Philips Hue dimmer switch (opcional)
Posso obter essa configuração sem um Hue Bridge ou Hue Bridge Pro?
Obtenha efeitos de luz espetaculares
Faça a sua casa parecer uma publicação do Instagram. Com esta configuração de iluminação inteligente, poderá definir cenários, animar as suas luzes e utilizar efeitos.
O que precisa
- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro
- Luzes Philips Hue White and color ambiance
- Aplicação Hue
- Philips Hue dimmer ou Tap dial switch (opcional)
Posso obter efeitos de luz espetaculares sem uma Hue Bridge?
Philips Hue luz branca e colorida ambiente
Starter kit: 3 lâmpadas inteligentes E27 (800)
Obtenha iluminação exterior
Deixe seu quintal, varanda ou pátio brilhar. Com esta configuração de iluminação inteligente, você poderá instalar luzes inteligentes do lado de fora de sua casa, seja conectando-as à rede elétrica ou usando baixa voltagem para colocá-las em qualquer lugar do seu espaço.
O que precisa
- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro
- Luzes externas Philips Hue
- Aplicação Hue
Posso obter iluminação exterior sem uma Hue Bridge?
Configurar um sistema de segurança
Obtenha um sistema de segurança residencial completo. Com esta configuração, poderá monitorizar a sua casa em tempo real com sensores e câmaras de segurança inteligentes.
O que pode utilizar
- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro
- Luzes Philips Hue
- Câmaras Hue Secure
- Sensores de contato Hue Secure
- Hue MotionAware™
Como posso criar uma configuração Philips Hue Secure?
Obtenha iluminação para dormir e acordar
Iluminação inteligente para melhor bem-estar. Com esta configuração de iluminação inteligente, poderá criar as automatizações Despertar e Ir dormir e utilizar o efeito Luz natural.
O que precisa
- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro
- Luzes Philips Hue White ambiance ou White and color ambiance
- Aplicação Hue
Posso obter iluminação para dormir e acordar sem uma Hue Bridge?
Philips Hue luz branca e colorida ambiente
Go luz portátil (modelo mais recente)
Sincronizar luzes com a TV
E nós sabemos que poderá pensar: "Por que motivo iria precisar disso?" Mas confie em nós: vai acabar por perceber. Com esta configuração de iluminação inteligente, você poderá sincronizar suas luzes com programas de TV, filmes ou jogos de console.
O que precisa
- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro
- Luzes Philips Hue White and color ambiance
- Philips Hue Play HDMI sync box ou a aplicação Philips Hue Sync TV*
- Aplicação Hue
*A sync box pode ser utilizada com qualquer TV que utiliza dispositivos com ligação HDMI, como uma caixa descodificadora, um dispositivo de transmissão e uma consola de jogos. O aplicativo Sync TV é compatível com determinadas TVs Samsung e LG.
Posso sincronizar luzes com a minha TV sem uma Hue Bridge?
Sincronize as luzes com a música
Faça suas luzes se moverem no ritmo da batida. Com esta configuração de iluminação inteligente, você poderá sincronizar suas luzes com a música.
O que precisa
- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro
- Luzes Philips Hue White and color ambiance
- Philips Hue Play HDMI sync box (opcional)*
- Aplicação Hue
*Se você tiver uma conta no Spotify, poderá sincronizar músicas diretamente do aplicativo Philips Hue. Se pretender sincronizar música através de outro serviço, pode utilizar a Philips Hue Play HDMI sync box.
Posso sincronizar luzes com minhas músicas sem uma Hue Bridge?
Philips Hue luz branca e colorida ambiente
Go luz portátil (modelo mais recente)
Sincronize as luzes com o PC
Os jogadores entendem. Com esta configuração de iluminação inteligente, você poderá sincronizar suas luzes com qualquer coisa na tela do seu computador.
O que precisa
- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro
- Luzes Philips Hue White and color ambiance
- Aplicação de computador Philips Hue Sync
- Aplicação Hue
Posso sincronizar luzes com o meu PC sem uma Hue Bridge?
Philips Hue luz branca e colorida ambiente
Hue Play - Kit com 1 unidade
Perguntas e respostas
Por que motivo algumas configurações exigem uma Philips Hue Bridge?
O que faço com meus interruptores comuns?
O que acontece se alguém desligar o interruptor de luz?
Posso começar com o Bluetooth e adicionar uma Hue Bridge mais tarde?
E quanto às minhas lâmpadas que possuem luzes não inteligentes integradas?
Preciso sempre usar o aplicativo para controlar minhas luzes?
Qual é a diferença entre um hub inteligente e uma Hue Bridge?
Onde na minha casa seria um bom lugar para começar?
Preciso ser "entendido em tecnologia" para usar luzes inteligentes?
E se tiver um Hue dimmer switch físico em vez de um interruptor de luz?
*Quando as especificações de uma lâmpada informam que ela emite "até" um certo número de lúmens, o número representa o fluxo luminoso máximo da lâmpada. O valor mostra o brilho que a lâmpada pode alcançar a 2.700 K (lâmpadas brancas) ou 4.000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saiba mais sobre brilho.