Philips Hue + Spotify

Philips Hue + Spotify

É algo pioneiro: uma integração profunda de iluminação e música que permite a mistura de visual e som. Vincule suas contas da Philips Hue e do Spotify para permitir que suas luzes reajam a qualquer música.

Veja sua música ganhar vida

Esteja você relaxando com uma música ambiente ou canalizando sua estrela do rock interior, sua música se torna uma experiência que você ouve, vê e sente.

Configurar Philips Hue + Spotify

Você só precisa de algumas coisas para usar a Philips Hue + Spotify: uma Hue Bridge, luzes coloridas e qualquer dispositivo de áudio.

Etapa 1 para configurar a Hue + Spotify no aplicativo

Crie seu espaço

Você precisará de luzes coloridas agrupadas em uma Área de entretenimento no Philips Hue app. Ainda não tem uma Área de entretenimento? Você pode configurá-la ao vincular suas contas.

Etapa 2 para configurar a Hue + Spotify no aplicativo

Vincule suas contas

Abra a guia Sincronizar no Philips Hue app e siga as instruções na tela para entrar em suas contas da Philips Hue e do Spotify.

Etapa 3 para configurar a Hue + Spotify no aplicativo

Veja os sons

Toque em Iniciar sincronização na guia Sincronizar e comece a ouvir uma música ou playlist em qualquer dispositivo que esteja conectado à sua conta do Spotify: um telefone, tablet ou até mesmo seu computador.

Uma sinfonia de luz e som

A iluminação inteligente Philips Hue e a música do Spotify estão em perfeita harmonia. Aproveite ao máximo a sua música - e mude a maneira como você interage com ela.

Integração profunda no aplicativo

Integração profunda

A Philips Hue gera scripts de luz para refletir a batida da música, e com o Spotify, o algoritmo é ainda mais avançado. Os scripts de luzes são perfeitamente ajustados para todas as músicas, combinando com o gênero, estilo e ritmo.

Personalize a luz enquanto sincroniza com a música

Personalize a maneira como você sincroniza

Ajuste sua experiência ajustando a intensidade, o brilho e até mesmo a paleta de cores das luzes. Sua música é pessoal, então suas luzes também devem ser. 

Use qualquer dispositivo de som para a sincronização

Use qualquer dispositivo de áudio

Nenhum sistema de som é muito pequeno para Philips Hue + Spotify. Use com um sistema de som surround completo ou relaxe com fones de ouvido conectados ao telefone.

Explore a sincronização com músicas
Funciona com luzes coloridas Philips Hue

Funciona com luzes coloridas Philips Hue

Crie uma Área de entretenimento com as luzes inteligentes que você mais gosta. A Philips Hue + Spotify requer luzes Philips Hue White and Color ambiance e uma Hue Bridge. 

Compre a coleção
Spotify, o aplicativo e o recurso para sincronizar com luzes Philips Hue

Obter Spotify

Philips Hue + Spotify funciona com contas pagas ou gratuitas do Spotify. Crie uma conta do Spotify, baixe o aplicativo para seu telefone ou computador e comece a desfrutar da enorme biblioteca de músicas e playlists. 

Ir para o Spotify
Coleção de lâmpadas bulbos Philips Hue, Hue Bridge e lâmpadas spots inteligentes

Luzes coloridas e Hue Bridge necessárias

Para ver suas luzes reagirem à música, você precisa de luzes inteligentes Philips Hue coloridas e uma Hue Bridge. 

Veja como funciona

Nossas principais escolhas

Go luz portátil (modelo mais recente)

Go luz portátil (modelo mais recente)

Perguntas frequentes

A sincronização de músicas para o Spotify funciona com todos os produtos Hue?

Qual é a diferença entre sincronizar com o Modo Spotify e Músicas no aplicativo Hue Sync?

Qual é a diferença entre a integração Hue + Spotify e aplicativos de terceiros?

As contas do Spotify Family são compatíveis? / Quais tipos de contas do Spotify são compatíveis?

Posso usar a sincronização de música sem uma conta do Spotify?

Preciso de uma conta Spotify Premium para usar o recurso de sincronização de músicas Hue?

Como posso conectar a Philips Hue ao Spotify?

Posso usar assistentes de voz para controlar a experiência de Hue e Spotify?

Qual versão do aplicativo eu preciso para o recurso Spotify?