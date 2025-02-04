É algo pioneiro: uma integração profunda de iluminação e música que permite a mistura de visual e som. Vincule suas contas da Philips Hue e do Spotify para permitir que suas luzes reajam a qualquer música.
Veja sua música ganhar vida
Esteja você relaxando com uma música ambiente ou canalizando sua estrela do rock interior, sua música se torna uma experiência que você ouve, vê e sente.
Configurar Philips Hue + Spotify
Você só precisa de algumas coisas para usar a Philips Hue + Spotify: uma Hue Bridge, luzes coloridas e qualquer dispositivo de áudio.
Crie seu espaço
Você precisará de luzes coloridas agrupadas em uma Área de entretenimento no Philips Hue app. Ainda não tem uma Área de entretenimento? Você pode configurá-la ao vincular suas contas.
Vincule suas contas
Abra a guia Sincronizar no Philips Hue app e siga as instruções na tela para entrar em suas contas da Philips Hue e do Spotify.
Veja os sons
Toque em Iniciar sincronização na guia Sincronizar e comece a ouvir uma música ou playlist em qualquer dispositivo que esteja conectado à sua conta do Spotify: um telefone, tablet ou até mesmo seu computador.
Uma sinfonia de luz e som
A iluminação inteligente Philips Hue e a música do Spotify estão em perfeita harmonia. Aproveite ao máximo a sua música - e mude a maneira como você interage com ela.
Integração profunda
A Philips Hue gera scripts de luz para refletir a batida da música, e com o Spotify, o algoritmo é ainda mais avançado. Os scripts de luzes são perfeitamente ajustados para todas as músicas, combinando com o gênero, estilo e ritmo.
Personalize a maneira como você sincroniza
Ajuste sua experiência ajustando a intensidade, o brilho e até mesmo a paleta de cores das luzes. Sua música é pessoal, então suas luzes também devem ser.
Use qualquer dispositivo de áudio
Nenhum sistema de som é muito pequeno para Philips Hue + Spotify. Use com um sistema de som surround completo ou relaxe com fones de ouvido conectados ao telefone.
Obter Spotify
Philips Hue + Spotify funciona com contas pagas ou gratuitas do Spotify. Crie uma conta do Spotify, baixe o aplicativo para seu telefone ou computador e comece a desfrutar da enorme biblioteca de músicas e playlists.
Luzes coloridas e Hue Bridge necessárias
Para ver suas luzes reagirem à música, você precisa de luzes inteligentes Philips Hue coloridas e uma Hue Bridge.