Controle as luzes com seu telefone

Aplicativos Philips Hue oficiais

Nossos aplicativos de luz inteligente podem ser baixados gratuitamente, são fáceis de usar e oferecem todos os seus recursos favoritos no sistema Philips Hue.

Aplicativo Hue

Aplicativo Hue

Controle todas as suas luzes Philips Hue usando a Bridge ou Bluetooth. Esse aplicativo principal do sistema Philips Hue permite ligar e desligar as luzes, criar automações e timers, sincronizar suas luzes com a TV e com suas músicas, controlar o sistema de segurança de sua casa inteligente e até mesmo atualizar seu sistema de Bluetooth adicionando uma Hue Bridge.

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Aplicativo Sync Desktop

Aplicativo Hue Sync para desktop

O aplicativo Hue Sync para desktop foi projetado especificamente para computadores. Querido pelos jogadores, esse aplicativo combina suas luzes Philips Hue coloridas com o jogo que estiver na tela do computador.

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Mac Big Sur e superior

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Windows 10 (x64)

O Hue Sync só está disponível para download em computadores

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Aplicativo Philips Hue Sync TV na televisão da sua sala de estar

APLICATIVO HUE SYNC TV

Não importa como ou o que você deseja assistir em sua TV, com o aplicativo Hue Sync TV, você pode sincronizar suas luzes Philips Hue e transformar sua casa em um verdadeiro cinema.

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Conheça Hue

Como a Hue funciona

Como a Hue funciona

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O que a Hue pode fazer

O que a Hue pode fazer

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Explore as luzes

Explore as luzes

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