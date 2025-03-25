Nossos aplicativos de luz inteligente podem ser baixados gratuitamente, são fáceis de usar e oferecem todos os seus recursos favoritos no sistema Philips Hue.
Controle as luzes com seu telefone
Aplicativos Philips Hue oficiais
Aplicativo Hue
Controle todas as suas luzes Philips Hue usando a Bridge ou Bluetooth. Esse aplicativo principal do sistema Philips Hue permite ligar e desligar as luzes, criar automações e timers, sincronizar suas luzes com a TV e com suas músicas, controlar o sistema de segurança de sua casa inteligente e até mesmo atualizar seu sistema de Bluetooth adicionando uma Hue Bridge.
Aplicativo Hue Sync para desktop
O aplicativo Hue Sync para desktop foi projetado especificamente para computadores. Querido pelos jogadores, esse aplicativo combina suas luzes Philips Hue coloridas com o jogo que estiver na tela do computador.
O Hue Sync só está disponível para download em computadores
APLICATIVO HUE SYNC TV
Não importa como ou o que você deseja assistir em sua TV, com o aplicativo Hue Sync TV, você pode sincronizar suas luzes Philips Hue e transformar sua casa em um verdadeiro cinema.