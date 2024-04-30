Suporte

Philips Hue e Google Assistant

Crie uma casa inteligente que responda a todos os seus comandos: tudo o que você precisa fazer é dizer a palavra.

Google Assistente mais inteligente e brilhante

Aproveite ao máximo sua casa inteligente

Não importa se você está acendendo as luzes ou relaxando para uma boa noite de sono, a Philips Hue e o Google Assistente se unem para ajudá-lo a fazer sua casa inteligente trabalhar para você.

Homem em um sofá assistindo TV com iluminação ambiente e um alto-falante inteligente na mesa lateral

Controle as luzes com a sua voz

Use o Google Assistente para controlar seus produtos Philips Hue, ou até mesmo sua Hue sync box, com sua voz.

Durma com mais facilidade, acorde naturalmente

Use os comandos Dormir tranquilamente e Acordar para automatizar as luzes do quarto. Diminua lentamente as luzes na hora de dormir ou tenha um pôr do sol pessoal para acordar naturalmente.

 

Homem e mulher entrando em uma casa com um alto-falante inteligente

Escolha como configurar seu sistema

Revele o conjunto completo de iluminação inteligente com a Bridge. Não há espaço adequado para a Bridge? Obtenha até 10 luzes em um cômodo com Bluetooth.

Configure Philips Hue ao Google Assistente

Tutorial

Siga estas instruções passo a passo para configurar os produtos Philips Hue no aplicativo Google Home.

Google Nest

Obtenha o Google Nest

Visite a Google Store para encontrar painéis e alto-falantes habilitados para Google Assistente, como Google Nest Mini, Google Nest Hub e Google Nest Hub Max.

