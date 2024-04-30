Crie uma casa inteligente que responda a todos os seus comandos: tudo o que você precisa fazer é dizer a palavra.
Philips Hue e Google Assistant
Google Assistente mais inteligente e brilhante
Aproveite ao máximo sua casa inteligente
Não importa se você está acendendo as luzes ou relaxando para uma boa noite de sono, a Philips Hue e o Google Assistente se unem para ajudá-lo a fazer sua casa inteligente trabalhar para você.
Controle as luzes com a sua voz
Use o Google Assistente para controlar seus produtos Philips Hue, ou até mesmo sua Hue sync box, com sua voz.
Durma com mais facilidade, acorde naturalmente
Use os comandos Dormir tranquilamente e Acordar para automatizar as luzes do quarto. Diminua lentamente as luzes na hora de dormir ou tenha um pôr do sol pessoal para acordar naturalmente.
Escolha como configurar seu sistema
Revele o conjunto completo de iluminação inteligente com a Bridge. Não há espaço adequado para a Bridge? Obtenha até 10 luzes em um cômodo com Bluetooth.
Obtenha o Google Nest
Visite a Google Store para encontrar painéis e alto-falantes habilitados para Google Assistente, como Google Nest Mini, Google Nest Hub e Google Nest Hub Max.