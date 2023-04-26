Ao emparelhar o Philips Hue com o Apple Home, você poderá usar a Siri para controlar suas luzes com sua voz.
De quais comandos de voz da Siri você precisa?
Dez principais comandos da Siri para Philips Hue
- Acenda as luzes.
- Apague as luzes.
- Apague as luzes do térreo.
- Aumente as luzes da sala de estar ao máximo.
- Ajuste o brilho no térreo para 50%.
- Quais luzes estão acesas na sala de estar?
- Deixe as luzes do quarto azuis.
- Bom dia.
- Boa noite.
- Acenda Leitura na sala de estar.
Comandos básicos da Siri
- Encontre todas as minhas luzes Hue.
- Acenda a luminária de mesa.
- As luzes estão acesas no térreo?
- Deixe minha sala de estar mais clara.
Comandos de cores da Siri
- Deixe a luz da sala de estar azul.
- Defina as luzes da entrada como douradas.
- Deixe as luzes verde limão.
- Defina as luzes da sala de estar como roxas.
- Deixe a lâmpada para mesa do criado mudo rosa.
- Deixe as luzes da cozinha laranjas.
As lâmpadas inteligentes Philips Hue oferecem 16 milhões de cores, então seja criativo nas cores que você pede para a Siri definir. Escolha cores mais escuras, como vermelho, rosa salmão, turquesa, ciano, azul celeste, magenta, verde limão ou lavanda para personalizar sua casa.
Receita de luz e comandos para cenas
- Defina as luzes da cozinha como Energizar.
- Acenda Amanhecer no oceano na sala de estar.
- Defina Pôr do sol na savana no estudo.
- Ative o modo outono dourado no seu quarto.
- Defina o quarto como Lagoa azul.
Além de uma cor, você pode usar comandos de voz para definir receitas de luz, feitas à mão por designers de iluminação para oferecer a melhor luz para suas atividades diárias, ou cenas, que oferecem uma combinação de cores. Antes de usar esses comandos, você precisará salvar as cenas que deseja usar no HomeKit.
Comandos da Hue sync box
- Ligue a Hue sync box.
- Desligue a Hue sync box.
- Defina a Hue sync box como ativar.
- Defina a Hue sync box como interromper.
- Defina a Hue sync box como PlayStation 4.
- Defina a intensidade da Hue sync box como sutil.
- Defina a intensidade da Hue sync box como moderada.
- Defina a intensidade da Hue sync box como alta.
- Defina a intensidade da Hue sync box como intensa.
- Defina a Hue sync box como jogos/vídeos/músicas.