O Matter é baseado nos princípios de simplicidade, confiabilidade, interoperabilidade e segurança. É um selo de aprovação de que os dispositivos fabricados nesse protocolo funcionarão perfeitamente juntos, agora e no futuro.
Philips Hue e Matter
Philips Hue Bridge é compatível com o Matter
A Philips Hue Bridge desbloqueia tudo, incluindo o Matter. A Philips Hue Bridge foi atualizada para oferecer suporte ao Matter, o que significa que suas luzes e acessórios Hue também são compatíveis automaticamente com o Matter.¹
Integra-se facilmente com outros dispositivos inteligentes para casa
Você pode conectar a todos os favoritos: Amazon Alexa, Apple Home e Google Assistente, além de outros dispositivos inteligentes para casa e aplicativos compatíveis com o Matter, incluindo futuros produtos.
Líder em iluminação inteligente
A Philips Hue e nossa empresa principal, a Signify, são membros do conselho da Connectivity Standard Alliance (anteriormente conhecida como Zigbee Alliance). Como membro ativo do comitê de direção do Matter, contribuímos para o desenvolvimento, o teste e a uniformização desse novo padrão.
Do que você precisa
Já tem uma Philips Hue Bridge? Então está tudo pronto! Você obterá a atualização de software que ativa o Matter automaticamente, portanto, não há mais nada de que você precise.
Todos os produtos da Philips Hue, incluindo novos e existentes, funcionarão com o Matter se forem conectados pela Philips Hue Bridge.²
Perguntas e respostas
Quais são os benefícios do Matter?
Quais produtos Hue funcionam com o Matter?
Preciso de uma Philips Hue Bridge para conectar meus dispositivos via Matter?
Como conecto o Matter?
Há algum requisito de hardware para usar o Matter com Philips Hue?
Minhas integrações de casa inteligente funcionarão mais rapidamente com o Matter?
- A Philips Hue Play HDMI sync box e o seletor no Tap Dial Switch não são compatíveis com o Matter.
- Como a Philips Hue Bridge permite suporte ao Matter, os produtos conectados via Bluetooth não podem ser usados com o Matter.
