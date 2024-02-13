Controle as luzes Philips Hue usando dezenas de comandos de voz para o Google Assistant.
De quais comandos de voz do Google Home você precisa?
- Acenda todas as lâmpadas.
- Apague todas as luzes.
- Quais luzes estão acesas na sala de estar?
- Quais luzes estão acesas na cozinha?
- Diminua as luzes no corredor.
- Coloque as luzes para dormir.
- Acorde as luzes.
- Ative Relaxar no quartinho.
- Ative Leitura no estúdio.
Philips Hue funciona com OK Google para controle por voz das luzes. Basta dizer "OK Google" e substituir esses exemplos por suas próprias configurações pessoais de luz e ambiente.
Comandos de cores do Google Home
- Deixe a luz da sala de estar azul.
- Defina as luzes da entrada como douradas.
- Deixe as luzes verde limão.
- Defina as luzes da sala de estar como roxas.
- Deixe a lâmpada para mesa do criado mudo rosa.
- Deixe a luz da cozinha laranja.
Existem dezenas de outros nomes de cores que podem ser usados, incluindo, sem limitação, carmesim, salmão, laranja, amarelo, verde, turquesa, ciano, azul celeste, azul, roxo, rosa forte e lavanda.
Comandos suaves para Dormir e Acordar
- Ative Acordar tranquilamente.
- Acorde-me às 7 da manhã. Esse comando define um alarme pela manhã que ativa as luzes para começar a acender gradualmente 30 minutos antes do horário.
- Acorde-me às 7 da manha nos dias de semana.
- Desative Acordar tranquilamente.
- Coloque as luzes para dormir.
- Acorde as luzes.
- Acenda as luzes do quarto de Brian.
- Apague as luzes do quarto de Cindy.
O recurso Dormir e Acordar tranquilamente é inspirado nos efeitos da luz do seu ciclo de sono. Você pode definir seu nascer ou pôr do sol pessoal simplesmente pedindo para o Google. O recurso Acordar tranquilamente com sincronização de alarme não é compatível com dispositivos móveis atualmente.