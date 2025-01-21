Bridge Pro
A próxima geração do Hue smart hub. Equipado com um chip capaz de executar algoritmos complexos e recursos com inteligência artificial, ele é mais rápido e poderoso do que nunca. Transforme suas luzes em sensores de movimento com o MotionAware™, use sua segurança e luzes juntas e muito mais.
Destaques do produto
- Compatível com mais de 150 luzes e mais de 50 acessórios
- Use luzes como sensores de movimento com MotionAware™
- Desbloqueia a integração de iluminação surround e segurança Hue Sync
- Compatível com Casa da Apple, Alexa, Google Assistant e Samsung SmartThings
- Criptografia avançada com o Zigbee Trust Center
Segurança Zigbee
Sua privacidade é nossa prioridade. Zigbee e Philips Hue impedem o acesso não autorizado ao seu ecossistema de iluminação inteligente.
Controle total da casa em qualquer lugar
A Bridge e a Bridge Pro permitem que você acesse seu sistema de casa inteligente de qualquer lugar pelo aplicativo Hue. Controle suas luzes, receba notificações de segurança ou simplesmente configure seu sistema para funcionar de acordo com uma programação com automações.
Hue MotionAware™
Esse novo e empolgante recurso exclusivo da Bridge Pro permite que seu sistema de iluminação responda intuitivamente aos seus movimentos pela casa. Usando pelo menos 3 lâmpadas no mesmo cômodo, você pode criar uma área de detecção de movimento que identifica sua presença e aciona as luzes que você atribuir a ela. Não é necessário um sensor de movimento separado!
Mais capacidade, processador mais rápido
Comparada à Bridge, a Bridge Pro oferece 3 vezes mais capacidade, suporte para mais de 150 lâmpadas, mais de 50 acessórios, 500 cenas e tempos de resposta 5 vezes mais rápidos com seu novo Hue Chip Pro.
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
Preto
Material
sintético