Hue MotionAware™

Esse novo e empolgante recurso exclusivo da Bridge Pro permite que seu sistema de iluminação responda intuitivamente aos seus movimentos pela casa. Usando pelo menos 3 lâmpadas no mesmo cômodo, você pode criar uma área de detecção de movimento que identifica sua presença e aciona as luzes que você atribuir a ela. Não é necessário um sensor de movimento separado!