Suporte
Imagem aproximada da parte frontal de Hue Explorar a caixa de sincronização HDMI

Explorar a caixa de sincronização HDMI

Sincronize suas luzes inteligentes com o conteúdo na tela da TV usando a Hue sync box Philips Hue Play HDMI. Quatro portas HDMI permitem que você conecte seus dispositivos de mídia à configuração do Hue, resultando em uma exibição rápida e contínua de luz inteligente colorida que responde e reflete o conteúdo que você assiste ou ouve.

Destaques do produto

  • Requer a Philips Hue Bridge
  • Sincroniza as luzes com qualquer dispositivo HDMI
  • Compatível com Dolby Vision, HDR10+, 4K
  • Ajusta a intensidade e o brilho
Ver todas as especificações do produto
Encontre um manual de produto
Sincronize as luzes Hue Philips com a tela da TV

Sincronize as luzes Hue Philips com a tela da TV

Crie uma experiência de mídia envolvente com o Philips Hue Play HDMI Sync Box. Você só precisa conectar a sync box a um dispositivo de mídia HDMI, incluindo dispositivos de streaming, consoles de jogos, decodificadores e muito mais ⁠, para assistir a serviços de streaming como Netflix e Amazon Prime. Suas luzes diminuirão, aumentarão e mudarão de cor em sincronia com o conteúdo da tela da TV.

Experiência de luz rápida e perfeita

Experiência de luz rápida e perfeita

Tenha uma experiência sem atrasos enquanto suas luzes são sincronizadas com a tela da TV, seja assistindo a filmes, ouvindo música ou se divertindo com jogos, criando uma experiência de mídia realmente envolvente. Assista ao seu conteúdo favorito como nunca antes com a sync box.

Funciona com qualquer luz colorida Hue

Funciona com qualquer luz colorida Hue

A sync box funciona com qualquer lâmpada ou instalação Philips Hue White and Color Ambiance. Adicione até 10 luzes coloridas Philips Hue à sua área de entretenimento e observe como cada luz responde individualmente ao conteúdo na tela da TV para dar vida à sua mídia com iluminação surround.

Conecte até 4 dispositivos HDMI

Conecte até 4 dispositivos HDMI

A sync box possui quatro entradas HDMI às quais você conecta dispositivos de mídia, como consoles de jogos e dispositivos de streaming, o que permite sincronizar o conteúdo da tela da TV com as luzes Hue Philips. A sync box não é compatível com aplicativos para smart TV, pois o conteúdo deve primeiro passar pela sync box por meio de um dispositivo HDMI.

Fácil de instalar, configurar e usar

Fácil de instalar, configurar e usar

Uma configuração simples permite que você se conecte a sua Hue Bridge facilmente e use o Sync Box com qualquer TV e dispositivo HDMI. Controle sua experiência de entretenimento e o Sync Box da forma que desejar: usando o aplicativo, o botão do controle do produto, qualquer controle remoto de TV com infravermelho ou por comando de voz com a Amazon Alexa, a Siri e o Google Assistente.

Personalize as configurações no aplicativo

Personalize as configurações no aplicativo

Deixe sua experiência de mídia de entretenimento com a sua cara. Use o aplicativo para alterar os ajustes de luz, como o brilho e a velocidade dos efeitos, bem como para definir as configurações de inicialização padrão.

Compatível com formatos de vídeo de alta qualidade

Compatível com formatos de vídeo de alta qualidade

O Philips Hue Play HDMI Sync Box é compatível com 4K, Dolby Vision e HDR10+, para você curtir o que há de melhor em qualidade de imagem para a sua casa – enquanto sincroniza a iluminação inteligente Philips Hue para dar a você uma iluminação envolvente.

Requer Hue Bridge

Requer Hue Bridge

A Hue Bridge*, o coração do seu sistema de iluminação inteligente, conecta as luzes inteligentes Philips Hue White and Color Ambiance ao seu aplicativo e à sync box, permitindo que você personalize e salve os ajustes de luz durante a sincronização. * A sync box só é compatível com a Hue Bridge v2 em formato quadrado.

Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    Preto

  • Material

    sintético

    Metal

Durabilidade

Condições ambientais

Informações da embalagem

Potência

Consumo de energia

Dimensões e peso do produto

Serviço

Especificações técnicas

O que vem na caixa

Compatibilidade

Outros

*Quando as especificações de uma lâmpada informam que ela emite "até" um certo número de lúmens, o número representa o fluxo luminoso máximo da lâmpada. O valor mostra o brilho que a lâmpada pode alcançar a 2.700 K (lâmpadas brancas) ou 4.000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saiba mais sobre brilho