*Quando as especificações de uma lâmpada informam que ela emite "até" um certo número de lúmens, o número representa o fluxo luminoso máximo da lâmpada. O valor mostra o brilho que a lâmpada pode alcançar a 2.700 K (lâmpadas brancas) ou 4.000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saiba mais sobre brilho.
Explorar a caixa de sincronização HDMI
Sincronize suas luzes inteligentes com o conteúdo na tela da TV usando a Hue sync box Philips Hue Play HDMI. Quatro portas HDMI permitem que você conecte seus dispositivos de mídia à configuração do Hue, resultando em uma exibição rápida e contínua de luz inteligente colorida que responde e reflete o conteúdo que você assiste ou ouve.
Destaques do produto
- Requer a Philips Hue Bridge
- Sincroniza as luzes com qualquer dispositivo HDMI
- Compatível com Dolby Vision, HDR10+, 4K
- Ajusta a intensidade e o brilho
Sincronize as luzes Hue Philips com a tela da TV
Crie uma experiência de mídia envolvente com o Philips Hue Play HDMI Sync Box. Você só precisa conectar a sync box a um dispositivo de mídia HDMI, incluindo dispositivos de streaming, consoles de jogos, decodificadores e muito mais , para assistir a serviços de streaming como Netflix e Amazon Prime. Suas luzes diminuirão, aumentarão e mudarão de cor em sincronia com o conteúdo da tela da TV.
Experiência de luz rápida e perfeita
Tenha uma experiência sem atrasos enquanto suas luzes são sincronizadas com a tela da TV, seja assistindo a filmes, ouvindo música ou se divertindo com jogos, criando uma experiência de mídia realmente envolvente. Assista ao seu conteúdo favorito como nunca antes com a sync box.
Funciona com qualquer luz colorida Hue
A sync box funciona com qualquer lâmpada ou instalação Philips Hue White and Color Ambiance. Adicione até 10 luzes coloridas Philips Hue à sua área de entretenimento e observe como cada luz responde individualmente ao conteúdo na tela da TV para dar vida à sua mídia com iluminação surround.
Conecte até 4 dispositivos HDMI
A sync box possui quatro entradas HDMI às quais você conecta dispositivos de mídia, como consoles de jogos e dispositivos de streaming, o que permite sincronizar o conteúdo da tela da TV com as luzes Hue Philips. A sync box não é compatível com aplicativos para smart TV, pois o conteúdo deve primeiro passar pela sync box por meio de um dispositivo HDMI.
Fácil de instalar, configurar e usar
Uma configuração simples permite que você se conecte a sua Hue Bridge facilmente e use o Sync Box com qualquer TV e dispositivo HDMI. Controle sua experiência de entretenimento e o Sync Box da forma que desejar: usando o aplicativo, o botão do controle do produto, qualquer controle remoto de TV com infravermelho ou por comando de voz com a Amazon Alexa, a Siri e o Google Assistente.
Personalize as configurações no aplicativo
Deixe sua experiência de mídia de entretenimento com a sua cara. Use o aplicativo para alterar os ajustes de luz, como o brilho e a velocidade dos efeitos, bem como para definir as configurações de inicialização padrão.
Compatível com formatos de vídeo de alta qualidade
O Philips Hue Play HDMI Sync Box é compatível com 4K, Dolby Vision e HDR10+, para você curtir o que há de melhor em qualidade de imagem para a sua casa – enquanto sincroniza a iluminação inteligente Philips Hue para dar a você uma iluminação envolvente.
Requer Hue Bridge
A Hue Bridge*, o coração do seu sistema de iluminação inteligente, conecta as luzes inteligentes Philips Hue White and Color Ambiance ao seu aplicativo e à sync box, permitindo que você personalize e salve os ajustes de luz durante a sincronização. * A sync box só é compatível com a Hue Bridge v2 em formato quadrado.
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
Preto
Material
sintético
Metal