Interruptor do regulador de iluminação

Controle e regule a intensidade das luzes com um interruptor dimmer Hue. Com dupla funcionalidade, este interruptor inteligente adere facilmente a uma superfície com o adesivo incluído para ser usado como interruptor de parede e pode ser removido da base magnética para ser usado como controle remoto.

Destaques do produto

  • Hue Bridge habilitada
  • Instalação sem fio
  • Movido a bateria
  • Fácil acesso às receitas leves
  • Use como controle remoto
Aumentar ou diminuir a intensidade das luzes inteligentes

O interruptor dimmer Philips Hue sem fio permite aumentar ou diminuir a intensidade das luzes.

Conectar até 10 luzes inteligentes

Com o kit de iluminação sem fio Philips Hue para luzes inteligentes, você pode conectar até 10 luzes para controlar simultaneamente a partir de um único interruptor dimmer.

Montar o interruptor dimmer em qualquer lugar

O interruptor dimmer Philips Hue funciona como um interruptor de parede e dimmer normal — só que melhor. Além da montagem com parafusos ou fita adesiva forte, você pode remover o controle magnético e transportá-lo para qualquer lugar.

Alternar entre cenários de iluminação

O Interruptor dimmer inteligente permite alternar entre quatro cenários apenas pressionando o interruptor "ligar". Energizar, Concentrar, Ler e Relaxar estão programados por padrão e você pode personalizar sua seleção no aplicativo Hue.

Usar o dimmer como um controle remoto

O interruptor dimmer Hue é magnético e pode ser removido da placa de base, permitindo que você use o interruptor dimmer como um controlador remoto prático.

*Quando as especificações de uma lâmpada informam que ela emite "até" um certo número de lúmens, o número representa o fluxo luminoso máximo da lâmpada. O valor mostra o brilho que a lâmpada pode alcançar a 2.700 K (lâmpadas brancas) ou 4.000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saiba mais sobre brilho