*Quando as especificações de uma lâmpada informam que ela emite "até" um certo número de lúmens, o número representa o fluxo luminoso máximo da lâmpada. O valor mostra o brilho que a lâmpada pode alcançar a 2.700 K (lâmpadas brancas) ou 4.000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saiba mais sobre brilho.
Interruptor do regulador de iluminação
Controle e regule a intensidade das luzes com um interruptor dimmer Hue. Com dupla funcionalidade, este interruptor inteligente adere facilmente a uma superfície com o adesivo incluído para ser usado como interruptor de parede e pode ser removido da base magnética para ser usado como controle remoto.
Destaques do produto
- Hue Bridge habilitada
- Instalação sem fio
- Movido a bateria
- Fácil acesso às receitas leves
- Use como controle remoto
Aumentar ou diminuir a intensidade das luzes inteligentes
O interruptor dimmer Philips Hue sem fio permite aumentar ou diminuir a intensidade das luzes.
Conectar até 10 luzes inteligentes
Com o kit de iluminação sem fio Philips Hue para luzes inteligentes, você pode conectar até 10 luzes para controlar simultaneamente a partir de um único interruptor dimmer.
Montar o interruptor dimmer em qualquer lugar
O interruptor dimmer Philips Hue funciona como um interruptor de parede e dimmer normal — só que melhor. Além da montagem com parafusos ou fita adesiva forte, você pode remover o controle magnético e transportá-lo para qualquer lugar.
Alternar entre cenários de iluminação
O Interruptor dimmer inteligente permite alternar entre quatro cenários apenas pressionando o interruptor "ligar". Energizar, Concentrar, Ler e Relaxar estão programados por padrão e você pode personalizar sua seleção no aplicativo Hue.
Usar o dimmer como um controle remoto
O interruptor dimmer Hue é magnético e pode ser removido da placa de base, permitindo que você use o interruptor dimmer como um controlador remoto prático.
Especificações
Design e acabamento
Material
sintético