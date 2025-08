Fácil de instalar, configurar e usar

Uma configuração simples permite que você se conecte a sua Hue Bridge facilmente e use o Sync Box com qualquer TV e dispositivo HDMI. Controle sua experiência de entretenimento e o Sync Box da forma que desejar: usando o aplicativo, o botão do controle do produto, qualquer controle remoto de TV com infravermelho ou por comando de voz com a Amazon Alexa, a Siri e o Google Assistente.