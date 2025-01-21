*Quando as especificações de uma lâmpada informam que ela emite "até" um certo número de lúmens, o número representa o fluxo luminoso máximo da lâmpada. O valor mostra o brilho que a lâmpada pode alcançar a 2.700 K (lâmpadas brancas) ou 4.000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saiba mais sobre brilho.
Sensor de movimento
Acione as luzes inteligentes com movimento. O sensor de movimento Hue alimentado por bateria pode ser facilmente instalado em qualquer lugar da casa.
Destaques do produto
- Hue Bridge é obrigatória
- Instalação sem fio
- Movido a bateria
- Automatiza suas luzes
- Monta em qualquer lugar
Instale o sensor de movimento em qualquer lugar
O sensor de movimento das luzes inteligentes Philips Hue são movidos a pilha e é completamente sem fio, permitindo a instalação em qualquer lugar dentro de casa. Coloque em uma prateleira, instale na parede ou no teto com um único parafuso ou grude-o sobre uma superfície magnética, com o ímã incluído.
O sensor de luz do dia detecta a luz
O sensor de movimento Hue integrado com o sensor de luz do dia detecta quando há quantidade suficiente de luz do dia, para que as luzes não se acendam até você precisar delas. Se ainda assim estiver escuro demais, ajuste a sensibilidade do sensor no Philips Hue app para personalizar quando você quiser que o sensor de movimento seja ativado.
Personalize as luzes do sensor de movimento
Com o sensor de movimento Hue, você pode personalizar as luzes que se acendem e a intensidade dependendo da hora do dia. Durante a noite, ative o sensor de movimento para que acenda luzes noturnas suaves para você se orientar no escuro. Durante o dia, ative a luz branca nítida para iluminar bem o local.
Requer a Philips Hue Bridge
Este produto exige uma conexão com o Philips Hue bridge
Especificações
Design e acabamento
Cor
Branca
Material
sintético