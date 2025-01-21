O sensor de luz do dia detecta a luz

O sensor de movimento Hue integrado com o sensor de luz do dia detecta quando há quantidade suficiente de luz do dia, para que as luzes não se acendam até você precisar delas. Se ainda assim estiver escuro demais, ajuste a sensibilidade do sensor no Philips Hue app para personalizar quando você quiser que o sensor de movimento seja ativado.