*Quando as especificações de uma lâmpada informam que ela emite "até" um certo número de lúmens, o número representa o fluxo luminoso máximo da lâmpada. O valor mostra o brilho que a lâmpada pode alcançar a 2.700 K (lâmpadas brancas) ou 4.000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saiba mais sobre brilho.
A60 - Lâmpada inteligente E27 - 1100
Com milhões de tons de luz branca e colorida, essa lâmpada LED inteligente E27 permite que você defina o ambiente instantaneamente. Adequada para a maioria das instalações, a lâmpada permite levar luz inteligente para qualquer lugar da casa.
Destaques do produto
- Philips luz branca e colorida ambiente
- Habilitado para Bluetooth
- Hue Bridge habilitada
- Até 1055 lúmens*
- Luz branca e colorida
- Controle instantâneo via Bluetooth
- Adicionar Hue Bridge para desbloquear mais opções
Controle até 10 luzes com o aplicativo Bluetooth
Com o aplicativo Hue Bluetooth, você pode controlar suas luzes inteligentes Hue em um único cômodo da casa.Adicione até 10 luzes inteligentes e controle todas elas com apenas o toque de um botão no seu dispositivo móvel.
Controle as luzes com sua voz*
A Philips Hue funciona com Amazon Alexa e com o Google Assistant quando pareadas com um dispositivo Google Nest ou Amazon Echo. Comandos de voz simples permitem controlar várias luzes em um cômodo ou até mesmo uma única lâmpada.
Crie uma experiência personalizada com luzes inteligentes coloridas
Transforme sua casa com mais de 16 milhões de cores, criando instantaneamente a atmosfera certa para qualquer evento. Com o toque de um botão, você pode definir um clima festivo para uma festa, transformar sua sala de estar em um cinema, aprimorar a decoração da sua casa com tonalidades coloridas e muito mais.
Escolha o clima certo com luz branca quente a fria
Essas lâmpadas e dispositivos de iluminação oferecem diferentes tons de luzes brancas quentes a frias. Com intensidade totalmente regulável, de tons claros a baixas luzes noturnas, você pode ajustar as luzes para a tonalidade e brilho perfeitos para suas necessidades diárias.
Escolha as receitas de luzes perfeitas para suas atividades diárias
Torne o seu dia mais fácil e agradável com quatro receitas de luzes predefinidas, criadas especialmente para suas tarefas diárias: Energizar, Concentrar, Ler e Relaxar. As duas cenas em tons frios, Energizar e Concentrar, ajudam você com as atividades matinais ou a manter o foco, enquanto as cenas mais quentes de Ler e Relaxar facilitam a leitura ou acalmam a mente ocupada.
Revele o conjunto completo de recursos de iluminação inteligente com a Bridge
A Bridge revela os recursos que tornam a iluminação inteligente verdadeiramente inteligente: controle fora de casa, controle de voz, iluminação automatizada e muito mais. Adicione uma Bridge à sua configuração para criar experiências imersivas, aproveitar a tecnologia segura e confiável e muito mais. A Bridge é a chave para uma iluminação inteligente como você nunca viu antes.
Controle de luz inteligente mesmo longe de casa
O aplicativo Hue oferece controle total sobre suas luzes, mesmo quando você não está em casa. Desligue e ligue suas luzes remotamente usando apenas o aplicativo para garantir que sua casa esteja sempre iluminada da maneira que você deseja.
Chegue em uma casa toda iluminada
Configure o app Philips Hue para reconhecer quando você estiver perto de casa. Antes mesmo de você sair do carro ou subir a calçada, as luzes inteligentes selecionadas se acenderão automaticamente.
Faça parecer que você está em casa com luzes inteligentes
Use o app Philips Hue para programar rotinas de iluminação sempre que você não estiver em casa. As luzes inteligentes acenderão nos horários que você selecionar e, às vezes, alguns minutos antes ou depois do horário que você tiver programado para realmente imitar sua presença na casa.
Controle as luzes com a sua voz
Quando conectado à Hue Bridge, você pode emparelhar as luzes com Alexa, Apple HomeKit e o Google Assistant e controlar as luzes usando apenas sua voz. Com comandos de voz simples, é possível acender e apagar as luzes, aumentar ou diminuir o brilho das luzes e até mesmo definir uma cena de iluminação.
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões (L x A x P)
60x110