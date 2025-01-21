A60 - Lâmpada inteligente E27 - 1100
Leve os benefícios da luz diurna natural para sua casa com nossa lâmpada mais inteligente até hoje: reprojetada para consumir 40% menos energia e equipada com a tecnologia Chromasync™ de correspondência de cores precisa, além de luz branca de espectro completo. Obtenha a cor ou o tom de luz branca ideal e personalize ainda mais com a atenuação ultrabaixa, variando do brilho máximo até 0,2%.
Destaques do produto
- Até 1.100 lúmens
- Luz do dia de espectro total (1.000-20.000)
- Brilho regulável para 0,2%
- Cor de precisão Chromasync™
- Controle com aplicativo ou voz
Controle as luzes com sua voz*
A Philips Hue funciona com Amazon Alexa e com o Google Assistant quando pareadas com um dispositivo Google Nest ou Amazon Echo. Comandos de voz simples permitem controlar várias luzes em um cômodo ou até mesmo uma única lâmpada.
Crie uma experiência personalizada com luzes inteligentes coloridas
Transforme sua casa com mais de 16 milhões de cores, criando instantaneamente a atmosfera certa para qualquer evento. Com o toque de um botão, você pode definir um clima festivo para uma festa, transformar sua sala de estar em um cinema, aprimorar a decoração da sua casa com tonalidades coloridas e muito mais.
Escolha o clima certo com luz branca quente a fria
Essas lâmpadas e dispositivos de iluminação oferecem diferentes tons de luzes brancas quentes a frias. Com intensidade totalmente regulável, de tons claros a baixas luzes noturnas, você pode ajustar as luzes para a tonalidade e brilho perfeitos para suas necessidades diárias.
Revele o conjunto completo de recursos de iluminação inteligente com a Bridge
A Bridge revela os recursos que tornam a iluminação inteligente verdadeiramente inteligente: controle fora de casa, controle de voz, iluminação automatizada e muito mais. Adicione uma Bridge à sua configuração para criar experiências imersivas, aproveitar a tecnologia segura e confiável e muito mais. A Bridge é a chave para uma iluminação inteligente como você nunca viu antes.
Especificações
Durabilidade
Durabilidade
Número de ciclos de alternância
50.000
Vida útil nominal
25.000
Intervalo de temperatura ambiente
-20 a 45 °C