Base Lightstrip Plus V3
Leve luzes de cores brilhantes a qualquer área da sua casa com a flexível Lightstrip. Ao contrário de outras opções de iluminação em fita, a Lightstrip pode ser pareada com a Hue Bridge e oferecer o conjunto completo de recursos e controles de iluminação inteligente.
Destaques do produto
- White and color ambiance
- Hue Bridge é obrigatória
- lightstrip 1 x 80 pol
- Luz branca e colorida
- Controle inteligente com a Hue bridge*
- Controle com a sua voz
Especificações
Design e acabamento
Cor
Branca
Material
Silicone