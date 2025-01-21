Pode ser estendida até 10 metros

Estenda sua Philips Hue Lightstrip Plus até 10 metros adicionando extensões de 1 metro* para cobrir superfícies maiores e permitir aplicações mais amplas. Desde iluminação brilhante em forma côncava a luz ambiente de piso em seu corredor ou escada, tudo é possível. A Philips Hue Lightstrip Plus oferece consistência completa da cor desde a primeira até a última extensão. * Só pode ser estendido com a versão compatível com Bluetooth.