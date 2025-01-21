*Quando as especificações de uma lâmpada informam que ela emite "até" um certo número de lúmens, o número representa o fluxo luminoso máximo da lâmpada. O valor mostra o brilho que a lâmpada pode alcançar a 2.700 K (lâmpadas brancas) ou 4.000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saiba mais sobre brilho.
Extensão LightStrip Plus 1 metro
Use esta extensão de 1 metro para cobrir uma área maior com luz, estendendo a lightstrip em até 10 m. Apenas para lightstrip plus.
Destaques do produto
- Brilha uma única cor de cada vez
- Base de lightstrip plus obrigatória
- Controle com Bluetooth ou Hue Bridge
- Extensão de 1 m
- Até 1.030 lúmens
Controle até 10 luzes com o aplicativo Bluetooth
Com o aplicativo Hue Bluetooth, você pode controlar suas luzes inteligentes Hue em um único cômodo da casa.Adicione até 10 luzes inteligentes e controle todas elas com apenas o toque de um botão no seu dispositivo móvel.
Controle as luzes com sua voz*
A Philips Hue funciona com Amazon Alexa e com o Google Assistant quando pareadas com um dispositivo Google Nest ou Amazon Echo. Comandos de voz simples permitem controlar várias luzes em um cômodo ou até mesmo uma única lâmpada.
Pode ser estendida até 10 metros
Estenda sua Philips Hue Lightstrip Plus até 10 metros adicionando extensões de 1 metro* para cobrir superfícies maiores e permitir aplicações mais amplas. Desde iluminação brilhante em forma côncava a luz ambiente de piso em seu corredor ou escada, tudo é possível. A Philips Hue Lightstrip Plus oferece consistência completa da cor desde a primeira até a última extensão. * Só pode ser estendido com a versão compatível com Bluetooth.
Crie uma experiência personalizada com luzes inteligentes coloridas
Transforme sua casa com mais de 16 milhões de cores, criando instantaneamente a atmosfera certa para qualquer evento. Com o toque de um botão, você pode definir um clima festivo para uma festa, transformar sua sala de estar em um cinema, aprimorar a decoração da sua casa com tonalidades coloridas e muito mais.
Escolha o clima certo com luz branca quente a fria
Essas lâmpadas e dispositivos de iluminação oferecem diferentes tons de luzes brancas quentes a frias. Com intensidade totalmente regulável, de tons claros a baixas luzes noturnas, você pode ajustar as luzes para a tonalidade e brilho perfeitos para suas necessidades diárias.
Revele o conjunto completo de recursos de iluminação inteligente com a Bridge
A Bridge revela os recursos que tornam a iluminação inteligente verdadeiramente inteligente: controle fora de casa, controle de voz, iluminação automatizada e muito mais. Adicione uma Bridge à sua configuração para criar experiências imersivas, aproveitar a tecnologia segura e confiável e muito mais. A Bridge é a chave para uma iluminação inteligente como você nunca viu antes.
Luzes claras para decoração e funcionalidade
Com cobertura de luz sobre sua extensão total e um fluxo luminoso de 1600 lúmen, a Philips Hue Lightstrip oferece luz suficiente para ser usada como uma fonte decorativa e funcional.
Molde, corte ou estenda o Lightstrip
Completamente flexível, a fita de LED para ambientes internos permite ser moldada e dobrada para se adequar ao espaço. Inclua uma extensão Lightstrip para superfícies maiores ou corte a faixa no tamanho adequado para caber em um espaço menor. O que sobrar não será desperdiçado: use o clipe de conexão incluído para prender a faixa que você cortou em outra unidade base Lightstrip!
Requer Lightstrip Plus compatível com Bluetooth
Este produto só pode ser usado para extender a versão compatível com Bluetooth da Philips Hue Lightstrip Plus. Confira o logotipo do Bluetooth na embalagem para confirmar que você tem um pacote básico de Lightstrip compatível com Bluetooth.
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
Branca
Material
Silicone