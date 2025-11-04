Suporte
Imagem aproximada da parte frontal de Hue White and color ambiance Go luz portátil (modelo mais recente)

Go luz portátil (modelo mais recente)

Leve iluminação inteligente com você com a Hue Go portátil. Perfeita para um toque de cor ou como uma peça decorativa que define o clima, a Hue Go permite criar o ambiente perfeito. Funciona como uma luz independente ou como parte do seu sistema de iluminação inteligente com a Hue Bridge.

Destaques do produto

  • White and color ambiance
  • Bateria e LEDs integradas
  • Controle Bluetooth por aplicativo
  • Controle com aplicativo ou voz*
  • Adicione Hue Bridge para desbloquear mais
Ver todas as especificações do produto
Find your product manual

Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    Branca

  • Material

    sintético

Durabilidade

Recurso/acessório extra incl.

Características da luz

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Dimensões e peso do produto

Serviço

Especificações técnicas

Compatibilidade

Outros