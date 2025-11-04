Go luz portátil (modelo mais recente)
Leve iluminação inteligente com você com a Hue Go portátil. Perfeita para um toque de cor ou como uma peça decorativa que define o clima, a Hue Go permite criar o ambiente perfeito. Funciona como uma luz independente ou como parte do seu sistema de iluminação inteligente com a Hue Bridge.
Destaques do produto
- White and color ambiance
- Bateria e LEDs integradas
- Controle Bluetooth por aplicativo
- Controle com aplicativo ou voz*
- Adicione Hue Bridge para desbloquear mais
Especificações
Design e acabamento
Cor
Branca
Material
sintético