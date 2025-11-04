Suporte
White GU10-shaped smart LED bulb with a matte finish, visible hue white and color text, and a pink illuminated top.

GU10 - holofote inteligente

Oferecendo milhões de tons de branco e luzes coloridas, a lâmpada LED inteligente GU10 define instantaneamente o clima de qualquer cômodo da sua casa.

O item não está mais disponível

Destaques do produto

  • White and color ambiance
  • Habilitado para Bluetooth
  • Hue Bridge habilitada
  • Luz branca e colorida
  • Controle instantâneo via Bluetooth
  • Controle com aplicativo ou voz*
  • Adicione Hue Bridge para desbloquear mais
