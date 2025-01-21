*Quando as especificações de uma lâmpada informam que ela emite "até" um certo número de lúmens, o número representa o fluxo luminoso máximo da lâmpada. O valor mostra o brilho que a lâmpada pode alcançar a 2.700 K (lâmpadas brancas) ou 4.000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saiba mais sobre brilho.
GU10 - holofote inteligente
Perfeitas para holofotes, as lâmpadas GU10 oferecem acesso ao melhor da iluminação inteligente. Com luz branca e colorida, bem como dimerização ultrabaixa, essas lâmpadas podem ajudá-lo a criar experiências envolventes, auxiliar nas suas rotinas e muito mais.
Destaques do produto
- Vida útil de ±10 anos
- Regulação sem fio instantânea
- Compatível com Bluetooth e Hue Bridge
- Luz branca e colorida
- 400 lúmens
Revele o conjunto completo de recursos de iluminação inteligente com a Bridge
A Bridge revela os recursos que tornam a iluminação inteligente verdadeiramente inteligente: controle fora de casa, controle de voz, iluminação automatizada e muito mais. Adicione uma Bridge à sua configuração para criar experiências imersivas, aproveitar a tecnologia segura e confiável e muito mais. A Bridge é a chave para uma iluminação inteligente como você nunca viu antes.
Controle até 10 luzes com o aplicativo Bluetooth
Com o aplicativo Hue Bluetooth, você pode controlar suas luzes inteligentes Hue em um único cômodo da casa.Adicione até 10 luzes inteligentes e controle todas elas com apenas o toque de um botão no seu dispositivo móvel.
Controle as luzes com sua voz*
A Philips Hue funciona com Amazon Alexa e com o Google Assistant quando pareadas com um dispositivo Google Nest ou Amazon Echo. Comandos de voz simples permitem controlar várias luzes em um cômodo ou até mesmo uma única lâmpada.
Crie uma experiência personalizada com luzes inteligentes coloridas
Transforme sua casa com mais de 16 milhões de cores, criando instantaneamente a atmosfera certa para qualquer evento. Com o toque de um botão, você pode definir um clima festivo para uma festa, transformar sua sala de estar em um cinema, aprimorar a decoração da sua casa com tonalidades coloridas e muito mais.
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões (L x A x P)
50x57x50 mm