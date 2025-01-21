Hue Play gradient lightstrip 55"
Experimente a emoção do cinema em casa com a Philips Hue Play gradient lightstrip. Tenha várias cores de luz que reagem ao conteúdo da sua tela. Fixe em TVs de 55 a 60 polegadas montadas na parede ou em suportes de mesa com os suportes incluídos.
Destaques do produto
- Fonte de alimentação e suportes inclusos
- Combina luzes brancas e coloridas
- Philips Hue Bridge e Hue sync box são necessários
Mistura de cores perfeita
Tenha uma mistura perfeita de várias cores de luz simultaneamente em uma única faixa de LED. As cores se misturam naturalmente, projetando luz na parede para criar um efeito único atrás da TV.
Efeitos de iluminação surround
Experimente a magia da iluminação surround! Com projeção de luz de 45 graus, a Play gradient lightstrip reage ao conteúdo em toda a tela em tempo real, criando uma experiência envolvente para assistir televisão e jogar videogames.* Requer a Philips Hue Play HDMI sync box e a Hue Bridge (vendidos separadamente).
Entretenimento revolucionário em casa
Philips Hue é a única marca de iluminação inteligente que sincroniza facilmente suas luzes inteligentes com capacidade de cores com filmes e videogames para um entretenimento emocionante em casa. A revolucionária tecnologia Hue Sync captura o conteúdo que você está assistindo ou jogando e o traduz em um roteiro de luz imediata para criar uma experiência colorida em todo o ambiente.
Fácil instalação
A Philips Hue Play gradient lightstrip foi especialmente projetada para entretenimento televisivo. A faixa de LED está disponível em três tamanhos, adequados para TVs de 55 polegadas e maiores, e inclui suportes de montagem para facilitar e agilizar a instalação.
Três tamanhos para um encaixe perfeito
A Play gradient lightstrip está disponível em três tamanhos. A lightstrip de 55 polegadas é recomendada para TVs de 55 a 60 polegadas, a de 65 polegadas para TVs de 65 a 70 polegadas e a de 75 polegadas para TVs de 75 polegadas ou maiores. Se o tamanho da TV estiver entre essas recomendações, use o tamanho imediatamente inferior (por exemplo, uma TV de 62 polegadas usaria a lightstrip de 55 polegadas).
Hue Sync e Hue Bridge necessários
A Philips Hue Play gradient lightstrip requer a Philips Hue Play HDMI sync box, o aplicativo Hue Sync para dispositivos móveis e uma Hue Bridge. A Bridge também permite adicionar até 50 luzes e acessórios em toda a sua casa, criar temporizadores e rotinas e controlar suas luzes de qualquer lugar — dentro ou fora de casa — com o aplicativo Hue. A Philips Hue Play HDMI sync box e a Hue Bridge são vendidas separadamente.
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
Preto
Cor(es)
Gradient
Material
Silicone