Controle do seu jeito

Conecte as luzes Hue Philips ao Bridge e comece a descobrir possibilidades infinitas. Controle as luzes com seu smartphone ou tablet por meio do Philips Hue app ou adicione controles ao sistema para ativar as luzes. Defina temporizadores, notificações, alarmes e outros recursos para ter uma experiência completa com a Philips Hue. A Philips Hue funciona com Amazon Alexa, Apple Homekit e Google Home para que você possa controlar as luzes com sua voz.