*Quando as especificações de uma lâmpada informam que ela emite "até" um certo número de lúmens, o número representa o fluxo luminoso máximo da lâmpada. O valor mostra o brilho que a lâmpada pode alcançar a 2.700 K (lâmpadas brancas) ou 4.000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saiba mais sobre brilho.
Hue Play - Kit com 2 unidades
Crie um efeito de luz inteligente colorida com o design elegante da barra de luz Hue Play em preto. É fornecida com 2 barras de luz e uma fonte de alimentação que permite conectar até três luzes, bem como pode ser colocada nas posições vertical e horizontal ou na parte de trás da TV com os suportes incluídos.
Destaques do produto
- Vida útil de ±10 anos
- Regulação sem fio instantânea
- Requer a Philips Hue Bridge
- Luz branca e colorida
Use a Hue Play do seu jeito
A barra de luz do Philips Hue Play pode ser montada em uma parede ou TV, colocada em qualquer superfície ou posicionada na vertical. Uma luz inteligente e versátil, é a peça de destaque perfeita para qualquer sala de estar, espaço de entretenimento ou sala de mídia.
Decore com luz ambiente inteligente
Transforme a atmosfera da sua casa com apenas o toque de um botão. Use mais de 16 milhões de cores e 50.000 tons de luz branca fria a quente para criar momentos especiais, definir o clima de uma festa ou simplesmente relaxar à noite.
Monte atrás da TV
Monte a barra de luz inteligente Philips Hue Play atrás da tela usando os clipes incluídos e a fita dupla-face para criar instantaneamente uma bela luz de fundo na cor de sua escolha.
Crie o seu ambiente com uma luz branca quente ou fria, como a luz do dia
Crie o ambiente certo para qualquer momento e decore sua casa com uma luz branca quente ou fria. Experimente estilos diferentes ao longo do ano, independentemente de ser uma luz branca nítida como uma brisa de primavera, uma luz branca quente de verão ou uma luz gelada do inverno. É necessário conectar ao Philips Hue Bridge para ter essa funcionalidade.
Dê um up na sua diversão com iluminação inteligente
Mergulhe no seu filme, jogo ou música com a magia da luz. Com milhões de cores para escolher e inúmeras opções de iluminação, você consegue transformar qualquer sala em um cinema privativo – pra completar é só trazer a pipoca!
Conecte três barras de luz Hue Play com uma tomada
O Hue Play não vai aumentar a confusão de fios atrás da TV ou ocupar muitas tomadas - você pode conectar três barras de luz inteligentes Hue Play à mesma fonte de alimentação, deixando espaço mais do que suficiente para todos os outros dispositivos.
Controle do seu jeito
Conecte as luzes Hue Philips ao Bridge e comece a descobrir possibilidades infinitas. Controle as luzes com seu smartphone ou tablet por meio do Philips Hue app ou adicione controles ao sistema para ativar as luzes. Defina temporizadores, notificações, alarmes e outros recursos para ter uma experiência completa com a Philips Hue. A Philips Hue funciona com Amazon Alexa, Apple Homekit e Google Home para que você possa controlar as luzes com sua voz.
Controle total do dispositivo inteligente com Hue Bridge
Conecte suas luzes Hue Philips com o Bridge para desbloquear infinitas possibilidades do sistema.
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
Preto
Material
sintético