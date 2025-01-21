*Quando as especificações de uma lâmpada informam que ela emite "até" um certo número de lúmens, o número representa o fluxo luminoso máximo da lâmpada. O valor mostra o brilho que a lâmpada pode alcançar a 2.700 K (lâmpadas brancas) ou 4.000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saiba mais sobre brilho.
Iluminação pendente Flourish
Obtenha luz difusa e poderosa para qualquer ocasião com a iluminação pendente Flourish, que oferece luz quente para relaxar, luz fria para focar e luz colorida para criar o ambiente perfeito. Controle instantaneamente via Bluetooth em um único cômodo ou emparelhe com Hue Bridge para ter acesso ao conjunto completo de iluminação inteligente em toda a sua casa.
Destaques do produto
- White and color ambiance
- LED integrada
- Controle instantâneo via Bluetooth
- Controle com aplicativo ou voz*
- Adicionar Hue Bridge para desbloquear mais opções
Controle até 10 luzes com o aplicativo Bluetooth
Com o aplicativo Hue Bluetooth, você pode controlar suas luzes inteligentes Hue em um único cômodo da casa.Adicione até 10 luzes inteligentes e controle todas elas com apenas o toque de um botão no seu dispositivo móvel.
Controle as luzes com sua voz*
A Philips Hue funciona com Amazon Alexa e com o Google Assistant quando pareadas com um dispositivo Google Nest ou Amazon Echo. Comandos de voz simples permitem controlar várias luzes em um cômodo ou até mesmo uma única lâmpada.
Crie uma experiência personalizada com luzes inteligentes coloridas
Transforme sua casa com mais de 16 milhões de cores, criando instantaneamente a atmosfera certa para qualquer evento. Com o toque de um botão, você pode definir um clima festivo para uma festa, transformar sua sala de estar em um cinema, aprimorar a decoração da sua casa com tonalidades coloridas e muito mais.
Escolha o clima certo com luz branca quente a fria
Essas lâmpadas e dispositivos de iluminação oferecem diferentes tons de luzes brancas quentes a frias. Com intensidade totalmente regulável, de tons claros a baixas luzes noturnas, você pode ajustar as luzes para a tonalidade e brilho perfeitos para suas necessidades diárias.
Escolha as receitas de luzes perfeitas para suas atividades diárias
Torne o seu dia mais fácil e agradável com quatro receitas de luzes predefinidas, criadas especialmente para suas tarefas diárias: Energizar, Concentrar, Ler e Relaxar. As duas cenas em tons frios, Energizar e Concentrar, ajudam você com as atividades matinais ou a manter o foco, enquanto as cenas mais quentes de Ler e Relaxar facilitam a leitura ou acalmam a mente ocupada.
Revele o conjunto completo de recursos de iluminação inteligente com a Bridge
A Bridge revela os recursos que tornam a iluminação inteligente verdadeiramente inteligente: controle fora de casa, controle de voz, iluminação automatizada e muito mais. Adicione uma Bridge à sua configuração para criar experiências imersivas, aproveitar a tecnologia segura e confiável e muito mais. A Bridge é a chave para uma iluminação inteligente como você nunca viu antes.
Especificações
Design e acabamento
Cor
Branca
Material
Grass