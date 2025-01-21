*Quando as especificações de uma lâmpada informam que ela emite "até" um certo número de lúmens, o número representa o fluxo luminoso máximo da lâmpada. O valor mostra o brilho que a lâmpada pode alcançar a 2.700 K (lâmpadas brancas) ou 4.000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saiba mais sobre brilho.
Kit inicial: 3 lâmpadas inteligentes E27 (800)
Adicione cor ambiente a qualquer cômodo com a Philips Hue White & Color Ambience Starter Kit. O kit inclui 3 lâmpadas inteligentes coloridas e uma Hue Bridge, que fornece controle total da iluminação, acesso ao aplicativo Hue e a recursos ilimitados.
Destaques do produto
- White and color ambiance
- Até 800 lúmens*
- Luz branca e colorida
- Controle instantâneo via Bluetooth
- Hue Bridge incluída
Entre no clima com luzes brancas inteligentes quentes a frias
Use mais de 50.000 tons de luz branca quente a fria para entrar no clima do trabalho, lazer ou relaxamento – independentemente do horário. Comece o dia com o pé direito com uma revigorante luz branca brilhante fria ou prepare-se para a noite com tonalidades douradas.
Brinque com luzes coloridas inteligentes
Não há limites com o Philips Hue: com mais de 16 milhões de cores, você pode transformar sua casa no salão de festas perfeito, dar vida para contos de fadas e muito mais. Use cenas predefinidas de luzes coloridas para ter a sensação de que o verão chegou quando quiser ou use sua própria foto para reviver uma lembrança especial.
Sincronize filmes, programas de TV, músicas e jogos com as luzes inteligentes
Leve seu entretenimento para um novo patamar sincronizando a ação na tela ou a batida da música com as luzes inteligentes. *Escolha como gostaria de sincronizar as luzes com filmes, músicas (incluindo a integração com o Spotify), programas de TV ou jogos e observe como as luzes coloridas na sua área de entretenimento reagem. *Requer Hue Bridge
Luzes inteligentes para acordar e ajudar você a dormir
Conecte seu Hue Go à Hue Bridge e deixe suas luzes imitarem o nascer do sol pela manhã com a rotina de despertar, que ilumina lentamente suas luzes em um horário predefinido para ajudá-lo a começar o dia sentindo-se calmo e revigorado. À noite, defina uma rotina para dormir, que diminui gradualmente as luzes brancas quentes e ajuda você a se preparar para uma boa noite de sono.
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões (L x A x P)
60x110