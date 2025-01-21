Luzes inteligentes para acordar e ajudar você a dormir

Conecte seu Hue Go à Hue Bridge e deixe suas luzes imitarem o nascer do sol pela manhã com a rotina de despertar, que ilumina lentamente suas luzes em um horário predefinido para ajudá-lo a começar o dia sentindo-se calmo e revigorado. À noite, defina uma rotina para dormir, que diminui gradualmente as luzes brancas quentes e ajuda você a se preparar para uma boa noite de sono.