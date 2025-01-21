*Quando as especificações de uma lâmpada informam que ela emite "até" um certo número de lúmens, o número representa o fluxo luminoso máximo da lâmpada. O valor mostra o brilho que a lâmpada pode alcançar a 2.700 K (lâmpadas brancas) ou 4.000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saiba mais sobre brilho.
Lâmpada de teto Infuse Hue
O design contemporâneo da luz de teto Infuse branca é ousado, não importa onde você a coloque, lançando uma luz sutil no teto e um brilho poderoso abaixo. Defina o clima usando luz colorida ou relaxe em tons quentes.
Destaques do produto
- White and color ambiance
- LED integrada
- Controle Bluetooth por aplicativo
- Controle com aplicativo ou voz*
- Adicionar Hue Bridge para desbloquear mais opções
Controle até 10 luzes com o aplicativo Bluetooth
Com o aplicativo Hue Bluetooth, você pode controlar suas luzes inteligentes Hue em um único cômodo da casa.Adicione até 10 luzes inteligentes e controle todas elas com apenas o toque de um botão no seu dispositivo móvel.
Revele o conjunto completo de recursos de iluminação inteligente com a Bridge
A Bridge revela os recursos que tornam a iluminação inteligente verdadeiramente inteligente: controle fora de casa, controle de voz, iluminação automatizada e muito mais. Adicione uma Bridge à sua configuração para criar experiências imersivas, aproveitar a tecnologia segura e confiável e muito mais. A Bridge é a chave para uma iluminação inteligente como você nunca viu antes.
Configure o controle de voz com viva-voz
O Philips Hue funciona com Amazon Alexa e Google Assistant quando emparelhado com um dispositivo Google Nest ou Amazon Echo compatível. Controle várias luzes em uma sala ou apenas uma única lâmpada com comandos de voz simples.
Crie uma experiência personalizada com luzes inteligentes coloridas
Use milhões de cores de luz para transformar qualquer ambiente da sua casa, criando instantaneamente uma atmosfera única. Com o toque de um botão, você pode transformar sua sala com um brilho rosa ou iluminar toda a sua casa com cores vibrantes para transformar a noite em casa em uma festa personalizada.
Receitas de luz otimizadas para suas atividades diárias
Use as receitas de luz Philips Hue predefinidas de acordo com seu humor ou atividades ao longo do dia. Comece o dia com a luz branca brilhante da receita de luz Energize ou relaxe com a luz sutil e suave de Relax. Lendo um livro na banheira? Defina a receita Read e tenha a luz certa.
Especificações
Design e acabamento
Cor
Branca
Material
Metal
sintético