Revele o conjunto completo de recursos de iluminação inteligente com a Bridge

A Bridge revela os recursos que tornam a iluminação inteligente verdadeiramente inteligente: controle fora de casa, controle de voz, iluminação automatizada e muito mais. Adicione uma Bridge à sua configuração para criar experiências imersivas, aproveitar a tecnologia segura e confiável e muito mais. A Bridge é a chave para uma iluminação inteligente como você nunca viu antes.