*Quando as especificações de uma lâmpada informam que ela emite "até" um certo número de lúmens, o número representa o fluxo luminoso máximo da lâmpada. O valor mostra o brilho que a lâmpada pode alcançar a 2.700 K (lâmpadas brancas) ou 4.000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saiba mais sobre brilho.
Lâmpada de teto média Infuse
O design contemporâneo da luminária de teto Infuse média na cor preta é marcante, lançando uma luz sutil contra o teto e um brilho poderoso abaixo. Defina o clima com luz colorida ou relaxe em tons quentes.
Destaques do produto
- Vida útil de ±10 anos
- Compatível com Bluetooth e Hue Bridge
- Projetado para tetos
- Combina luz branca e colorida
- Controle as luzes com aplicativo ou voz
Controle até 10 luzes com o aplicativo Bluetooth
Com o aplicativo Hue Bluetooth, você pode controlar suas luzes inteligentes Hue em um único cômodo da casa.Adicione até 10 luzes inteligentes e controle todas elas com apenas o toque de um botão no seu dispositivo móvel.
Revele o conjunto completo de recursos de iluminação inteligente com a Bridge
A Bridge revela os recursos que tornam a iluminação inteligente verdadeiramente inteligente: controle fora de casa, controle de voz, iluminação automatizada e muito mais. Adicione uma Bridge à sua configuração para criar experiências imersivas, aproveitar a tecnologia segura e confiável e muito mais. A Bridge é a chave para uma iluminação inteligente como você nunca viu antes.
Configure o controle de voz com viva-voz
O Philips Hue funciona com Amazon Alexa e Google Assistant quando emparelhado com um dispositivo Google Nest ou Amazon Echo compatível. Controle várias luzes em uma sala ou apenas uma única lâmpada com comandos de voz simples.
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
Preto
Material
Metal
sintético