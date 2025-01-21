Imagem aproximada da parte frontal de LIGHTSTRIPS Extensão de strip light Hue Flux 2 metros

Extensão de strip light Hue Flux 2 metros

Ilumine grandes espaços internos com uma extensão de fácil instalação, compatível com as strip lights Hue Flux e Hue Flux Ultra-Bright. Tenha uma experiência fluida sem comprometer o ambiente ou a qualidade da luz. Leve gradientes de cores vibrantes e luz branca brilhante para ainda mais cantos da sua casa. A tecnologia Chromasync™ garante uma mistura precisa de cores para uma exibição de luz impecável.

Destaques do produto

  • Extensão de fita de LED de 2 m
  • Fácil de instalar
  • Extensão máxima de 20 m
  • Luz branca brilhante e verdadeira
  • Mistura precisa de cores Chromasync™
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Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    Branca

  • Cor(es)

    Multi Color

  • Material

    Silicone

Durabilidade

Condições ambientais

Recurso/acessório extra incl.

Características da luz

Fita de luz/lightstrip

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Informações da embalagem

Consumo de energia

Dimensões e peso do produto

Serviço

Especificações técnicas

O que vem na caixa

Compatibilidade

Outros