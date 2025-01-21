Ilumine grandes espaços internos com uma extensão de fácil instalação, compatível com as strip lights Hue Flux e Hue Flux Ultra-Bright. Tenha uma experiência fluida sem comprometer o ambiente ou a qualidade da luz. Leve gradientes de cores vibrantes e luz branca brilhante para ainda mais cantos da sua casa. A tecnologia Chromasync™ garante uma mistura precisa de cores para uma exibição de luz impecável.