Extensão de strip light Hue Flux 2 metros
Ilumine grandes espaços internos com uma extensão de fácil instalação, compatível com as strip lights Hue Flux e Hue Flux Ultra-Bright. Tenha uma experiência fluida sem comprometer o ambiente ou a qualidade da luz. Leve gradientes de cores vibrantes e luz branca brilhante para ainda mais cantos da sua casa. A tecnologia Chromasync™ garante uma mistura precisa de cores para uma exibição de luz impecável.
Destaques do produto
- Extensão de fita de LED de 2 m
- Fácil de instalar
- Extensão máxima de 20 m
- Luz branca brilhante e verdadeira
- Mistura precisa de cores Chromasync™
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
Branca
Cor(es)
Multi Color
Material
Silicone