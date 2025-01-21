A strip light Flux proporciona uma linha de luz refinada para banhar ambientes internos com um gradiente de cores uniforme, graças à tecnologia de mistura de cores de precisão Chromasync™. Ilumine os cantos com os tons de branco mais puro, usando LEDs dedicados brancos e LEDs dedicados quentes. Use a strip light Flux atrás dos móveis de TV, ao redor das camas e ao longo das estantes para adicionar uma luz suave e indireta que combine com qualquer ambiente. Aproveite a instalação flexível — corte, reutilize e estenda para adaptar a strip light a qualquer espaço. Tenha controle total, customização e cenas de luz personalizadas com o premiado aplicativo Hue e comando por voz.