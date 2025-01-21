Strip light Flux de 3,05 metros
A strip light Flux proporciona uma linha de luz refinada para banhar ambientes internos com um gradiente de cores uniforme, graças à tecnologia de mistura de cores de precisão Chromasync™. Ilumine os cantos com os tons de branco mais puro, usando LEDs dedicados brancos e LEDs dedicados quentes. Use a strip light Flux atrás dos móveis de TV, ao redor das camas e ao longo das estantes para adicionar uma luz suave e indireta que combine com qualquer ambiente. Aproveite a instalação flexível — corte, reutilize e estenda para adaptar a strip light a qualquer espaço. Tenha controle total, customização e cenas de luz personalizadas com o premiado aplicativo Hue e comando por voz.
Destaques do produto
- Cenas e efeitos personalizáveis
- Mistura precisa de cores Chromasync™
- Luz branca brilhante e verdadeira
- 1.200 lúmens
- Cortável, extensível e reutilizável
Controle total e sem esforço
Seja para criar uma bela cena de luz, selecionar efeitos que combinam com o ambiente ou simplesmente controlar suas strip lights, tudo pode ser feito facilmente pelo aplicativo Hue ou por comando de voz. Integre as strip lights a todas as luminárias, lâmpadas e controles inteligentes Philips Hue utilizando uma Hue Bridge Pro. A Bridge Pro também permite controlar as strip lights em toda a casa, de qualquer lugar do mundo, além de possibilitar a programação de automações.
Iluminação superior, criada para ser vista
A strip light OmniGlow proporciona uma experiência de iluminação superior. Tenha uma linha de luz mais uniforme e consistente graças à tecnologia OmniGlow e ao revestimento difusor, que esconde os spots dos LEDs. A OmniGlow possui uma presença marcante e pode brilhar como iluminação direta, tornando-se o destaque do design do ambiente. Seu fluxo luminoso superior a torna perfeita para iluminação de tarefas, enquanto seus microLEDs baseados em CSP (chip-scale-package) garantem efeitos dinâmicos naturais ultrassuaves, tornando qualquer espaço interno ainda mais imersivo.
Mais brilhante e mais branca do que nunca
Ilumine todos os cantos com uma luz brilhante, ultrabrilhante e Branco Puro. Desenvolvidas com LEDs dedicados ao branco e ao branco quente, essas strip lights proporcionam tons de branco mais puros e nítidos. Com uma emissão de luz ultrabrilhante de até 6.000 lúmens, você também conta com uma iluminação potente para banhar paredes ou realizar tarefas funcionais, contribuindo para o foco e para as atividades do dia a dia.
Decore e transforme qualquer ambiente
Escolha entre cores de luz que acompanham o seu estado de espírito ou tons de branco puro para criar o ambiente perfeito, com brilho difuso que envolve paredes, pisos e tetos. A tecnologia Chomasync™ proporciona precisão e uniformidade na mistura das cores, criando gradientes suaves em todos os cantos. Personalize o seu espaço com belas cenas de luz e efeitos dinâmicos que se adaptam a qualquer humor ou ocasião. Corte-as para adaptá-las a qualquer espaço — de cantos a paredes, e de tetos a escadas.
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
Branca
Cor(es)
Multi Color
Material
Silicone