A60 - Lâmpada inteligente E27 - 800
Adicione cor a qualquer ambiente com uma única lâmpada inteligente, que oferece luz branca quente a fria, além de 16 milhões de cores. Use o Bluetooth para ter o controle instantâneo da luz em um ambiente ou se conecte à Hue Bridge para desbloquear o conjunto completo de recursos.
Destaques do produto
- White and color ambiance
- Habilitado para Bluetooth
- Hue Bridge habilitada
- Até 806 lúmens*
- Luz branca e colorida
- Controle instantâneo via Bluetooth
- Adicione Hue Bridge para desbloquear mais
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões (L x A x P)
62x110