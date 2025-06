Escolha as receitas de luzes perfeitas para suas atividades diárias

Torne o seu dia mais fácil e agradável com quatro receitas de luzes predefinidas, criadas especialmente para suas tarefas diárias: Energizar, Concentrar, Ler e Relaxar. As duas cenas em tons frios, Energizar e Concentrar, ajudam você com as atividades matinais ou a manter o foco, enquanto as cenas mais quentes de Ler e Relaxar facilitam a leitura ou acalmam a mente ocupada.