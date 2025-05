Receitas de luz otimizadas para suas atividades diárias

Use as receitas de luz Philips Hue predefinidas de acordo com seu humor ou atividades ao longo do dia. Comece o dia com a luz branca brilhante da receita de luz Energize ou relaxe com a luz sutil e suave de Relax. Lendo um livro na banheira? Defina a receita Read e tenha a luz certa.