Aplicativo Philips Hue Christmas

Canções de Natal coloridas

Experimente a verdadeira magia do Natal com as luzes inteligentes. Com o Philips Hue + Spotify, suas músicas natalinas favoritas ganham vida com as luzes ao seu redor. Seja enfeitando a árvore ou curtindo a ceia de Natal, ter suas músicas favoritas tocando ao fundo dá um novo toque a antigas tradições.

As novas decorações de Natal

Transformar sua casa em um cenário natalino maravilhoso ficou muito mais fácil. Veja algumas opções para ajudar você a criar rapidamente o ambiente que sempre sonhou para um Natal aconchegante.

Presenteie com luz (inteligente)

Um dos objetivos do Natal é espalhar alegria. Portanto, use as luzes inteligentes para compartilhar o amor com seus amigos e familiares. Os kits iniciais da Philips Hue têm todos os recursos necessários para configurar sua iluminação, além de serem presentes que podem ser aproveitados durante todo o ano.

Iluminação de Natal com a Hue

Você usou a Philips Hue nas decorações natalinas? Compartilhe uma foto conosco para aparecer em nossas redes sociais! 

Compartilhe seu Natal

Como a Hue funciona

Parceiros de voz

Todos os produtos Hue

