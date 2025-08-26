Todos os produtos Hue seguem a mesma configuração fácil de código QR, para que você possa escanear e configurar todos os seus dispositivos Hue ao mesmo tempo.
How to set up a Hue Bridge Pro
Leia isto primeiro!
1. Não conecte a Bridge ainda.
Você precisará escanear o código QR, então mantenha-o sempre à mão.
2. Você tem mais de um dispositivo Hue para adicionar?
Mantenha-os todos juntos! Você escaneará todos os códigos QR durante a mesma etapa.
3. Você tem o aplicativo Hue?
Baixe-o pela loja de aplicativos de seu telefone.
Instruções de configuração do Bridge Pro
1. Abra o aplicativo Hue.
Ao abri-lo pela primeira vez, será perguntado se você deseja adicionar uma Hue Bridge. Toque em Sim.
Se você tocou em Ignorar, não se preocupe! Abra Configurações, toque em Dispositivos e depois toque no ícone azul de mais (+).
2. Escaneie o código QR.
Após a digitalização ser concluída com sucesso, toque em Avançar.
Observação: se o seu produto não tiver um código QR, toque em Preciso de ajuda, selecione Sem código QR e escolha Bridge Pro.
3. Selecione como você deseja conectar seu Hue Bridge Pro, via Wi-Fi (neste caso, não use o cabo Ethernet fornecido) ou usando o cabo Ethernet.
Ligue seu Hue Bridge Pro com o cabo de alimentação USB-C fornecido. Agora o aplicativo explicará as etapas finais.
