Como configurar um Hue Tap switch

Conecte-se com uma Hue Bridge

Com uma Hue Bridge, você obtém acesso ao conjunto completo de recursos de iluminação inteligente — e a conexão de um Hue Tap switch é simples.

Antes de iniciar a configuração

A sua Hue Bridge está conectada e adicionada ao aplicativo Hue?

A Hue Bridge já deve estar conectada na tomada, conectada ao Wi-Fi e adicionada ao aplicativo Hue. Se você ainda não fez isso, primeiro instale a Hue Bridge.

Você instalou o Hue Tap switch?

Se você não tiver certeza sobre a instalação, consulte o manual que acompanha o Hue Tap switch.

Configurar um Hue Tap switch

  1. Abra o aplicativo Hue.
  2. Acesse a guia Ajustes e toque em Acessórios.
Ajustes

4. Toque em Adicionar acessório.

Adicionar acessório

4. Toque em Hue Tap switch e siga as instruções na tela.

5. Assim que o aplicativo Hue encontrar o Hue Tap switch, você poderá selecionar qual sala ou zona o Hue Tap switch controla, bem como o que os botões fazem.

Hue tap switch

Precisa de ajuda?

Se precisar de ajuda adicional para configurar o Hue Tap switch, consulte nossas Perguntas frequentes ou entre em contato com o Suporte da Philips Hue.

