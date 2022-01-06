Com uma Hue Bridge, você obtém acesso ao conjunto completo de recursos de iluminação inteligente — e a conexão de um Hue Tap switch é simples.
Guia de configuração
Como configurar um Hue Tap switch
Conecte-se com uma Hue Bridge
Antes de iniciar a configuração
A sua Hue Bridge está conectada e adicionada ao aplicativo Hue?
A Hue Bridge já deve estar conectada na tomada, conectada ao Wi-Fi e adicionada ao aplicativo Hue. Se você ainda não fez isso, primeiro instale a Hue Bridge.
Aprenda a configurar uma Hue Bridge
Você instalou o Hue Tap switch?
Se você não tiver certeza sobre a instalação, consulte o manual que acompanha o Hue Tap switch.
Configurar um Hue Tap switch
- Abra o aplicativo Hue.
- Acesse a guia Ajustes e toque em Acessórios.
4. Toque em Adicionar acessório.
4. Toque em Hue Tap switch e siga as instruções na tela.
5. Assim que o aplicativo Hue encontrar o Hue Tap switch, você poderá selecionar qual sala ou zona o Hue Tap switch controla, bem como o que os botões fazem.
Precisa de ajuda?
Se precisar de ajuda adicional para configurar o Hue Tap switch, consulte nossas Perguntas frequentes ou entre em contato com o Suporte da Philips Hue.
Perguntas frequentes sobre o Hue Tap switch >
*Quando as especificações de uma lâmpada informam que ela emite "até" um certo número de lúmens, o número representa o fluxo luminoso máximo da lâmpada. O valor mostra o brilho que a lâmpada pode alcançar a 2.700 K (lâmpadas brancas) ou 4.000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saiba mais sobre brilho.