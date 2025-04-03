Suporte

Como configurar uma lâmpada ou Hue bulb

Todos os produtos Hue seguem a mesma configuração fácil de código QR, para que você possa escanear e configurar todos os seus dispositivos Hue ao mesmo tempo.

Leia isto primeiro!

1. Não instale as luzes ainda.
Você precisará escanear os códigos QR, então mantenha-os sempre à mão.

2. Você tem mais de um dispositivo Hue para adicionar?
Mantenha todos juntos! Você escaneará todos os códigos QR durante a mesma etapa.

3. Você tem o aplicativo Hue?
Baixe-o na loja de aplicativos do seu telefone.

Baixe na loja de aplicativos Baixe no Google Play
Conecte-se a uma Hue Bridge
Conecte-se sem uma Hue Bridge

Conecte-se a uma Hue Bridge

Instruções de configuração de uma lâmpada

Sua Bridge deve ser conectada e adicionada ao seu aplicativo Hue. 

Ainda não fez isso? Aprenda a configurar a Bridge.

 

1. Abra o aplicativo Hue.

2. Na guia Casa, toque no ícone de três pontos (…). Em seguida, toque em Adicionar dispositivos

Aplicativo Hue exibindo a guia Casa com o indicador sobre o ícone de três pontos. Aplicativo Hue exibindo o menu de três pontos com o indicador sobre Adicionar dispositivos

Observação: também é possível abrir a guia Configurações e tocar em Dispositivos. Toque no ícone azul de mais (+) no canto superior direito.

Aplicativo Hue exibindo a guia Configurações com o indicador sobre Dispositivos. Aplicativo Hue exibindo o menu Dispositivos com o indicador sobre o ícone de adição azul (adicionar)

3. Escolha uma sala para adicionar o botão inteligente.

Aplicativo Hue exibindo a tela Adicionar dispositivos ao cômodo instruindo o usuário para escolher um cômodo

4. Escaneie o código QR.
     Se você tiver mais dispositivos Hue para adicionar, escaneie-os também. Depois que seus dispositivos forem escaneados com sucesso, toque em Avançar. 

Observação: se o seu produto não tiver um código QR, toque em Sem código QR para adicioná-lo pesquisando ou usando o número de série.

Aplicativo Hue exibindo a tela Adicionar dispositivos com o indicador sobre o botão Escanear código QR. Aplicativo Hue exibindo a tela Escanear códigos QR com o indicador sobre o botão Próximo

5. Instale e ligue suas luzes.
    Após a instalação, toque em Avançar para ver as luzes na sala selecionada.
        

Aplicativo Hue exibindo quais dispositivos foram escaneados com o indicador sobre o botão Próximo. Aplicativo Hue exibindo a tela de confirmação mostrando os dispositivos adicionados

6. Dê um nome às suas luzes. 
    Você poderá então nomear e selecionar ícones para cada uma das luzes adicionadas.
        

Aplicativo Hue exibindo quais dispositivos foram escaneados com o indicador sobre o botão Próximo. Aplicativo Hue exibindo a tela de confirmação mostrando os dispositivos adicionados

Conecte-se sem uma Hue Bridge

Instruções de configuração do Bluetooth

1. Verifique se o Bluetooth está ativado em seu dispositivo móvel.

iPhone exibindo o Centro de Controle, iPhone exibindo as configurações do aplicativo Hue

2. Abra o aplicativo Hue.

iPhone exibindo o Centro de Controle, iPhone exibindo as configurações do aplicativo Hue

3. Abra a aba Configurações e toque em Dispositivos. Toque no ícone azul de mais (+) no canto superior direito.

iPhone exibindo o Centro de Controle, iPhone exibindo as configurações do aplicativo Hue

4. Escaneie o código QR. 
    Se você tiver mais dispositivos Hue para adicionar, você pode digitalizar e configurá-los um de cada vez.

Observação: se o seu produto não tiver um código QR, toque em Sem código QR para adicioná-lo pesquisando ou usando o número de série.

iPhone exibindo o Centro de Controle, iPhone exibindo as configurações do aplicativo Hue

Precisa de ajuda?

Navegue em nossas Perguntas Frequentes ou entre em contato com o Suporte. 

*Quando as especificações de uma lâmpada informam que ela emite "até" um certo número de lúmens, o número representa o fluxo luminoso máximo da lâmpada. O valor mostra o brilho que a lâmpada pode alcançar a 2.700 K (lâmpadas brancas) ou 4.000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saiba mais sobre brilho