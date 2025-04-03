Todos os produtos Hue seguem a mesma configuração fácil de código QR, para que você possa escanear e configurar todos os seus dispositivos Hue ao mesmo tempo.
Como configurar uma lâmpada ou Hue bulb
Leia isto primeiro!
1. Não instale as luzes ainda.
Você precisará escanear os códigos QR, então mantenha-os sempre à mão.
2. Você tem mais de um dispositivo Hue para adicionar?
Mantenha todos juntos! Você escaneará todos os códigos QR durante a mesma etapa.
3. Você tem o aplicativo Hue?
Baixe-o na loja de aplicativos do seu telefone.
Conecte-se a uma Hue Bridge
Instruções de configuração de uma lâmpada
Sua Bridge deve ser conectada e adicionada ao seu aplicativo Hue.
Ainda não fez isso? Aprenda a configurar a Bridge.
1. Abra o aplicativo Hue.
2. Na guia Casa, toque no ícone de três pontos (…). Em seguida, toque em Adicionar dispositivos
Observação: também é possível abrir a guia Configurações e tocar em Dispositivos. Toque no ícone azul de mais (+) no canto superior direito.
3. Escolha uma sala para adicionar o botão inteligente.
4. Escaneie o código QR.
Se você tiver mais dispositivos Hue para adicionar, escaneie-os também. Depois que seus dispositivos forem escaneados com sucesso, toque em Avançar.
Observação: se o seu produto não tiver um código QR, toque em Sem código QR para adicioná-lo pesquisando ou usando o número de série.
5. Instale e ligue suas luzes.
Após a instalação, toque em Avançar para ver as luzes na sala selecionada.
6. Dê um nome às suas luzes.
Você poderá então nomear e selecionar ícones para cada uma das luzes adicionadas.
Conecte-se sem uma Hue Bridge
Instruções de configuração do Bluetooth
1. Verifique se o Bluetooth está ativado em seu dispositivo móvel.
2. Abra o aplicativo Hue.
3. Abra a aba Configurações e toque em Dispositivos. Toque no ícone azul de mais (+) no canto superior direito.
4. Escaneie o código QR.
Se você tiver mais dispositivos Hue para adicionar, você pode digitalizar e configurá-los um de cada vez.
Observação: se o seu produto não tiver um código QR, toque em Sem código QR para adicioná-lo pesquisando ou usando o número de série.
Precisa de ajuda?
Navegue em nossas Perguntas Frequentes ou entre em contato com o Suporte.
*Quando as especificações de uma lâmpada informam que ela emite "até" um certo número de lúmens, o número representa o fluxo luminoso máximo da lâmpada. O valor mostra o brilho que a lâmpada pode alcançar a 2.700 K (lâmpadas brancas) ou 4.000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saiba mais sobre brilho.