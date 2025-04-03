1. Não instale as luzes ainda.

Você precisará escanear os códigos QR, então mantenha-os sempre à mão.

2. Você tem mais de um dispositivo Hue para adicionar?

Mantenha todos juntos! Você escaneará todos os códigos QR durante a mesma etapa.

3. Você tem o aplicativo Hue?

Baixe-o na loja de aplicativos do seu telefone.