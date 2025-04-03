Todos os produtos Hue seguem a mesma configuração fácil de código QR, para que você possa escanear e configurar todos os seus dispositivos Hue ao mesmo tempo.
Como configurar uma Hue smart light externa
Leia isto primeiro!
1. Não instale as luzes ainda.
Você precisará escanear os códigos QR, então mantenha-os sempre à mão.
2. Você tem mais de um dispositivo Hue para adicionar?
Mantenha todos juntos! Você escaneará todos os códigos QR durante a mesma etapa.
3. Você tem o aplicativo Hue?
Baixe-o na loja de aplicativos do seu telefone.
Conecte-se a uma Hue Bridge
Instruções de configuração de uma smart light externa
Sua Bridge deve ser conectada e adicionada ao seu aplicativo Hue.
Ainda não fez isso? Aprenda a configurar a Bridge.
1. Abra o aplicativo Hue.
2. Na guia Casa, toque no ícone de três pontos (…). Em seguida, toque em Adicionar dispositivos
Observação: também é possível abrir a guia Configurações e tocar em Dispositivos. Toque no ícone azul de mais (+) no canto superior direito.
3. Escolha um cômodo ao qual adicionar a luz.
4. Escaneie o código QR.
Se você tiver mais dispositivos Hue para adicionar, escaneie-os agora. Depois que eles forem escaneados com sucesso, toque em Avançar.
Observação: se o seu produto não tiver um código QR, toque em Sem código QR para adicioná-lo pesquisando ou usando o número de série.
5. Revise as luzes.
Toque em Próximo para ver as luzes no cômodo selecionado. Em seguida, toque em Concluído para retornar à guia Início ou toque em Adicionar mais dispositivos para adicionar mais produtos Hue ao seu sistema.
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