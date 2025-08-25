Suporte

Meus dispositivos Hue podem usar o MotionAware™?

A grande maioria dos produtos Hue é compatível com a tecnologia Hue MotionAware™. No entanto, alguns dispositivos podem não oferecer suporte à tecnologia MotionAware™ porque são modelos mais antigos que não têm capacidade de memória para novos recursos ou porque a natureza de suas funções pode impedi-los de funcionar de forma eficiente com esse recurso (por exemplo, esgotamento mais rápido da bateria em certos acessórios alimentados por bateria). A lista abaixo mostra os dispositivos e seus IDs de modelo que não são compatíveis com Hue MotionAware™. Você pode verificar se seus dispositivos têm esses IDs de modelo usando o aplicativo Hue acessando Configurações > Atualização de software. 

Tipo de produto ID do modelo
Lâmpada para mesa Go 929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
Hue Aura LLC014
Hue Bloom LLC011, LLC012
Luminária colorida Hue LCT002
Lâmpada colorida Hue LCT001
Hue Go 7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
Hue Iris LLC010
Hue Lightstrip LST001
Hue Smart Plug LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
Interruptor Dimmer RWL020, RWL021, RWL022
Botão inteligente ROM001, RDM003, RDM005
Módulo de interruptor de parede RDM001, RDM004
Tap Dial Switch RDM002, RDM006
Tap Switch ZGPSWITCH
Interruptores Friends of Hue FOHSWITCH
Sensor de movimento interno SML001, SML003
Sensor de movimento externo SML002, SML004
Sensor de contato SOC001
Câmera / Campainha CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
Dispositivos de terceiros (não Hue nem Friends of Hue) (Múltiplas possibilidades)

*Quando as especificações de uma lâmpada informam que ela emite "até" um certo número de lúmens, o número representa o fluxo luminoso máximo da lâmpada. O valor mostra o brilho que a lâmpada pode alcançar a 2.700 K (lâmpadas brancas) ou 4.000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saiba mais sobre brilho