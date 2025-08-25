A grande maioria dos produtos Hue é compatível com a tecnologia Hue MotionAware™. No entanto, alguns dispositivos podem não oferecer suporte à tecnologia MotionAware™ porque são modelos mais antigos que não têm capacidade de memória para novos recursos ou porque a natureza de suas funções pode impedi-los de funcionar de forma eficiente com esse recurso (por exemplo, esgotamento mais rápido da bateria em certos acessórios alimentados por bateria). A lista abaixo mostra os dispositivos e seus IDs de modelo que não são compatíveis com Hue MotionAware™. Você pode verificar se seus dispositivos têm esses IDs de modelo usando o aplicativo Hue acessando Configurações > Atualização de software.