2. Usando os Serviços

a. Permissão para utilizar os Serviços: fornecemos permissão para utilizar os Serviços para controlar e monitorar os Produtos que você tem, ou dos quais você tem autorização para controlar e monitorar.

b. Registrar uma conta de usuário: os Serviços poderão requerer que você tenha uma conta de usuário para poder utilizar os Serviços. Você é responsável pela precisão das suas informações (para configurar a sua conta de usuário) e por tomar as medidas necessárias para manter a sua conta de usuário segura. Para obter mais informações sobre a sua privacidade, consulte a Cláusula 5.

c. Você pode autorizar indivíduos: se você tem uma conta de administrador (nós nos referimos a esses usuários como "Admin" ou "Proprietário"), você pode autorizar, conforme permitido pelos Serviços, outros indivíduos com uma conta de usuário a acessar, usar, monitorar e controlar os Produtos e os Serviços. Referimo-nos a esses indivíduos como "Usuários autorizados". Você só deve autorizar os indivíduos em quem confia a acessar os Produtos e os Serviços.

d. Melhoria dos Serviços:

• Estamos sempre tentando melhorar os Serviços e os Produtos, então eles podem mudar ao longo do tempo. Podemos atualizar os Serviços fornecendo correções de erros (bug) ou alterações, introduzir novas características ou funcionalidades, alterar ou descontinuar (de forma temporária ou permanente) qualquer característica ou funcionalidade, componente ou conteúdo, impor limites em determinadas funcionalidades ou restringir o acesso à parte ou à totalidade dos Serviços. Chamamos todas essas atualizações e alterações de "Atualizações".

• Em alguns casos, as Atualizações poderão fazer com que dispositivos com hardware mais antigos, serviços de terceiros, definições ou configurações de software deixem de funcionar com os Serviços, e você talvez tenha que atualizar ou alterar esses dispositivos, serviços, configurações ou definições para poder continuar a utilizar os Serviços.

• A nossa política de Término do suporte, fornecida separadamente no nosso website em www.philips-hue.com/endofsupportpolicy. Se houver diferenças entre a nossa política de Término do suporte e uma garantia fornecida por nós com o Produto ou se a nossa política de Término do suporte puder resultar no fim do suporte para Produtos dentro do período de garantia indicado, a nossa política de Término do suporte substituirá os termos de tal garantia.

• As Atualizações podem ocorrer automaticamente sem aviso adicional ou recebimento de qualquer consentimento adicional da sua parte. Você concorda com essas Atualizações automáticas. Se você não quiser que essas Atualizações sejam instaladas automaticamente, poderá indicar isso nas configurações do aplicativo. Também podemos solicitar que você mesmo as instale, e você será responsável por fazê-lo imediatamente. Não instalar as Atualizações poderá expô-lo a riscos (como riscos de segurança) e afetará e limitará nossa responsabilidade e capacidade de fornecer os Serviços a você.

e. Aspecto de que dependem os Serviços: o funcionamento correto dos Serviços depende da transmissão de dados através de prestadores de serviços e dispositivos de terceiros, incluindo a sua rede Wi-Fi, dispositivo sem fios (como um smartphone ou tablet) e (para certos Produtos) acesso à Internet de banda larga. A Signify não tem controle nem é responsável por quaisquer destes serviços e dispositivos de terceiros, pela compatibilidade e configuração adequada dos mesmos com os Produtos e Serviços e custos relacionados. Se estes dispositivos ou serviços forem interrompidos, atrasados, recusados ou limitados de qualquer outra forma por algum motivo, isso pode fazer com que os Serviços não sejam confiáveis ou fiquem indisponíveis pela duração das limitações. Você é responsável por quaisquer cobranças sobre os serviços e dispositivos de terceiros. A exibição de transmissões e vídeos gravados podem gerar cobranças extras e substanciais.

f. A sua conduta: ao fornecer os Serviços, queremos garantir que os Serviços são para todos, o que significa que você tem de seguir estas regras de conduta:

• cumprir as leis aplicáveis, incluindo controle e sanções de exportação e direitos de privacidade e de propriedade intelectual;

• não danificar, interferir, abusar ou perturbar os Serviços.

• Você declara e garante que não está localizado em um país sujeito a um embargo do governo dos EUA, ou que tenha sido designado pelo governo dos EUA como um país de "apoio ao terrorismo", e que você não está em nenhuma lista do governo dos EUA de países proibidos ou partes restritas.

g. Uso com conteúdo de vídeo e/ou áudio: esteja ciente de que o uso dos Produtos em conjunto com determinados conteúdos específicos de vídeo e/ou áudio pode gerar determinadas combinações de luz que podem causar desconforto. Nesse caso, interrompa a sincronização do Produto com esse conteúdo.

h. Necessidade de produtos adicionais: a utilização de determinados Produtos poderá requerer Produtos adicionais, conforme indicado por nós nas instruções de utilização.

i. Comunicações relacionadas com os serviços: por vezes, te enviamos anúncios e outras informações através deste website ou do nosso aplicativo. Se você tiver alguma questão relacionada com os Produtos, Serviços ou os presentes Termos, fale conosco através dos nossos canais de apoio ao cliente.

j. Feedback: agradecemos o seu feedback sobre dos Serviços e Produtos. Se escolher dar-nos o seu feedback, poderemos agir com base no seu feedback sem ter qualquer obrigação para com você.

k. Vulnerabilidades: qualquer Produto que dependa de conexões sem fio ou de Internet ou esteja conectado a uma rede de qualquer tipo (como armazenamento em nuvem) pode não ser seguro e pode ser explorado ou invadido por variantes de malware e spyware ("Vulnerabilidades"). As Vulnerabilidades podem fornecer uma porta de entrada para uma pessoa com intenções maliciosas para acionar ou desativar seu sistema ou produtos relacionados; além de visualizar, extrair, alterar, destruir, furtar, divulgar ou alterar seus dados ou os dados de outros; monitorar e /ou espionar suas atividades e as atividades de outras pessoas; causar interrupções na Internet e na rede; fornecer acesso não intencional ou não autorizado de outras pessoas à sua conta e, de outra forma, colocar pessoas, propriedades ou dados em risco. Não oferecemos garantia ou representação de que os Serviços são seguros e/ou que os Serviços não têm, ou não são suscetíveis a Vulnerabilidades.

l. Além do controle razoável: não seremos responsáveis perante você por falha ou atraso no desempenho causado por circunstâncias além de nosso controle razoável, incluindo casos fortuitos e de força maior, desastres naturais, terrorismo, tumultos ou guerra.

m. Recursos de IA: "Recursos de IA" referem-se às funções de inteligência artificial incorporadas aos Produtos ou Serviços. Poderemos adicionar Recursos de IA para executar tarefas específicas e informaremos como eles funcionam, suas limitações e quaisquer restrições quando os introduzirmos. O bom funcionamento dos Recursos de IA depende da qualidade e da disponibilidade dos dados que eles usam. Eles podem não funcionar sempre como esperado, e não podemos garantir que sempre terão um bom desempenho, serão precisos ou confiáveis. Eles podem apresentar resultados errados, incompletos ou surpreendentes. Você deve usar os Recursos de IA de acordo com as instruções que fornecemos e não para quaisquer atividades ilegais ou proibidas.