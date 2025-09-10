Objavte inteligentné osvetlenie Philips Hue

Objavte inteligentné osvetlenie Philips Hue

Systém inteligentného osvetlenia Philips Hue vám pomôže vytvoriť z každodenných situácií jedinečné zážitky. Zobudí vás východom slnka, pomôže vám pri práci, premení vašu obývačku na kino alebo hernú zónu, zrelaxuje vás po náročnom dni a omnoho viac. Svetelná automatizácia a jednoduché nastavenie sú samozrejmosťou.

Produkty Philips Hue

Oboznámte sa s inteligentným osvetlením

Čo je to Philips Hue?

Philips Hue ponúka inteligentné LED žiarovky, svietidlá a inteligentné doplnky, ktoré sa hodia do akéhokoľvek interiéru, prispôsobia sa každej príležitosti a aj vašej nálade. Ovládajte inteligentné osvetlenie rýchlo a pohodlne pomocou aplikácie Philips Hue.

  • Jednoduchá inštalácia a ovládanie
  • Prispôsobte si svoje osvetlenie
  • Široká paleta produktov
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Zoznámte sa s Hue

Inteligentné osvetlenie dokáže viac, než sa môže zdať – pomôže vám v priebehu dňa, zvýrazní atmosféru, doplní interiérový dizajn a spraví z vášho domu príjemný domov.

Vytvorí atmosféru

Vytvorí atmosféru

Okamžite zmení svetelné prostredie úpravou jasu, farby a teploty vašich svetiel.

Zintenzívni vašu zábavu

Zintenzívni vašu zábavu

Synchronizuje svetlá s hudbou, filmami a hrami.

Cíťte sa bezpečnejšie

Cíťte sa bezpečnejšie

Získajte prístup k ovládaniu osvetlenia keď ste mimo domova a automatizované programy vám pomôžu zvýšiť váš pocit bezpečia.

Prirodzenejšie vstávanie a zaspávanie

Prirodzenejšie vstávanie a zaspávanie

Programy osvetlenia vám pomôžu zobudiť sa pri vašom súkromnom východe slnka a jemnejšie sa ponoriť do spánku.

Dva spôsoby ovládania

Inteligentné svetlo podľa vašich predstáv

Spustite svoj inteligentný systém osvetlenia Philips Hue s ovládaním prostredníctvom funkcie Bluetooth alebo zariadenia Hue Bridge. Nemajte však obavy:aj v prípade, že spustíte systém ovládaný funkciou Bluetooth, vždy doň môžete pridať zariadenie Hue Bridge.

Jednoduchý začiatok s inteligentným osvetlením

Jednoduchý začiatok s inteligentným osvetlením

Philips Hue s funkciou Bluetooth

Sprístupnite si plnohodnotný zážitok

Sprístupnite si plnohodnotný zážitok

Philips Hue so zariadením Hue Bridge

Aplikácie Hue

Systém Philips Hue je osobný

Vyberte si osvetlenie, ktoré sa bude dokonale hodiť nielen k vášmu domovu, ale aj vašej osobnosti. Od základných bielych až po farebné LED žiarovky vám Philips Hue umožní vytvárať personalizované priestory.

Aplikácia Hue

Aplikácia Hue

Získajte dokonalé inteligentné ovládanie osvetlenia pomocou aplikácie Hue, ktorá je k dispozícii pre iOS a Android.

Prevziať z obchodu App Store Získať v službe Google Play
Desktopová aplikácia Hue Sync

Desktopová aplikácia Hue Sync

Desktopová aplikácia Hue Sync spáruje všetky farebné LED svetlá Philips Hue s vašou hudbou, filmami alebo hrami.

Prevziať z obchodu App Store

Sierra/High Sierra

Prevziať z obchodu Windows Store

Windows 10 (x64)

Aplikácia Hue Sync je k dispozícii na stiahnutie iba do stolného počítača

Všetky svietidlá a príslušenstvo

Produkty Philips Hue

Farebná žiarovka Philips Hue

Philips HueWCA 9W A60 E27

  • Biele a farebné svetlo
  • Okamžité ovládanie pomocou funkcie Bluetooth
  • Ovládanie aplikáciou alebo hlasom
  • Pridajte zariadenie Hue Bridge a získajte ešte viac funkcií
Štartovacia súprava Philips Hue color

Philips HueWCA 9W A60 E27

  • Biele a farebné svetlo
  • Hue Bridge je súčasťou balenia
  • Ovládanie aplikáciou alebo hlasom
Štartovacia súprava Philips Hue white ambiance

Súprava Philips HueWA 8.5W A60 E27

  • Teplé až chladné biele svetlo
  • Hue Bridge je súčasťou balenia
  • Ovládanie aplikáciou alebo hlasom
Žiarovka Philips Hue White Ambiance

Philips HueWA 8.5W A60 E27

  • Teplé až chladné biele svetlo
  • Okamžité ovládanie pomocou funkcie Bluetooth
  • Ovládanie aplikáciou alebo hlasom
  • Pridajte zariadenie Hue Bridge a získajte ešte viac funkcií

Predajné miesta

Zistite, ktoré obchody vo vašom okolí predávajú naše inteligentné LED žiarovky, svietidlá, príslušenstvo a ďalšie produkty zo systému inteligentného osvetlenia Philips Hue.

Hue-ondersteuning

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