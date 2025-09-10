Systém inteligentného osvetlenia Philips Hue vám pomôže vytvoriť z každodenných situácií jedinečné zážitky. Zobudí vás východom slnka, pomôže vám pri práci, premení vašu obývačku na kino alebo hernú zónu, zrelaxuje vás po náročnom dni a omnoho viac. Svetelná automatizácia a jednoduché nastavenie sú samozrejmosťou.
Oboznámte sa s inteligentným osvetlením
Čo je to Philips Hue?
Philips Hue ponúka inteligentné LED žiarovky, svietidlá a inteligentné doplnky, ktoré sa hodia do akéhokoľvek interiéru, prispôsobia sa každej príležitosti a aj vašej nálade. Ovládajte inteligentné osvetlenie rýchlo a pohodlne pomocou aplikácie Philips Hue.
- Jednoduchá inštalácia a ovládanie
- Prispôsobte si svoje osvetlenie
- Široká paleta produktov
Zoznámte sa s Hue
Inteligentné osvetlenie dokáže viac, než sa môže zdať – pomôže vám v priebehu dňa, zvýrazní atmosféru, doplní interiérový dizajn a spraví z vášho domu príjemný domov.
Vytvorí atmosféru
Okamžite zmení svetelné prostredie úpravou jasu, farby a teploty vašich svetiel.
Zintenzívni vašu zábavu
Synchronizuje svetlá s hudbou, filmami a hrami.
Cíťte sa bezpečnejšie
Získajte prístup k ovládaniu osvetlenia keď ste mimo domova a automatizované programy vám pomôžu zvýšiť váš pocit bezpečia.
Prirodzenejšie vstávanie a zaspávanie
Programy osvetlenia vám pomôžu zobudiť sa pri vašom súkromnom východe slnka a jemnejšie sa ponoriť do spánku.
Dva spôsoby ovládania
Inteligentné svetlo podľa vašich predstáv
Spustite svoj inteligentný systém osvetlenia Philips Hue s ovládaním prostredníctvom funkcie Bluetooth alebo zariadenia Hue Bridge. Nemajte však obavy:aj v prípade, že spustíte systém ovládaný funkciou Bluetooth, vždy doň môžete pridať zariadenie Hue Bridge.
Jednoduchý začiatok s inteligentným osvetlením
Philips Hue s funkciou Bluetooth
Sprístupnite si plnohodnotný zážitok
Philips Hue so zariadením Hue Bridge
Aplikácie Hue
Systém Philips Hue je osobný
Vyberte si osvetlenie, ktoré sa bude dokonale hodiť nielen k vášmu domovu, ale aj vašej osobnosti. Od základných bielych až po farebné LED žiarovky vám Philips Hue umožní vytvárať personalizované priestory.
Desktopová aplikácia Hue Sync
Desktopová aplikácia Hue Sync spáruje všetky farebné LED svetlá Philips Hue s vašou hudbou, filmami alebo hrami.
Aplikácia Hue Sync je k dispozícii na stiahnutie iba do stolného počítača
Všetky svietidlá a príslušenstvo
Produkty Philips Hue
Philips HueWCA 9W A60 E27
- Biele a farebné svetlo
- Okamžité ovládanie pomocou funkcie Bluetooth
- Ovládanie aplikáciou alebo hlasom
- Pridajte zariadenie Hue Bridge a získajte ešte viac funkcií
Philips HueWCA 9W A60 E27
- Biele a farebné svetlo
- Hue Bridge je súčasťou balenia
- Ovládanie aplikáciou alebo hlasom
Súprava Philips HueWA 8.5W A60 E27
- Teplé až chladné biele svetlo
- Hue Bridge je súčasťou balenia
- Ovládanie aplikáciou alebo hlasom
Philips HueWA 8.5W A60 E27
- Teplé až chladné biele svetlo
- Okamžité ovládanie pomocou funkcie Bluetooth
- Ovládanie aplikáciou alebo hlasom
- Pridajte zariadenie Hue Bridge a získajte ešte viac funkcií
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