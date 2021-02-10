Naším cieľom je poskytnúť návštevníkom našej webovej lokality informácie, ktoré sú pre nich čo najrelevantnejšie. Preto chceme webovú lokalitu čo najviac adaptovať pre každého používateľa. Nerobíme to len pomocou obsahu webovej lokality ale aj reklám, ktoré sa zobrazujú.
Aby takáto adaptácia bola možná, snažíme sa vytvoriť si čo najlepší obraz o vašich pravdepodobných záľubách na základe webových lokalít spoločnosti Signify, ktoré ste navštívili, aby sme mohli vytvoriť váš segmentovaný profil. Na základe týchto záujmov prispôsobíme obsah a reklamy na našej webovej lokalite pre rôzne skupiny zákazníkov. Napríklad môžete mať na základe vášho online správania podobné záujmy ako „muži vo veku 30 – 45 rokov, ženatí s deťmi, ktorých zaujíma futbal“. Pre túto skupinu sa budú, samozrejme, zobrazovať iné reklamy ako pre skupinu „ženy vo veku 20 – 30 rokov, slobodné, ktoré zaujíma cestovanie“.
Tretie strany, ktoré využívajú súbory cookie cez našu webovú lokalitu sa môžu týmto spôsobom tiež pokúsiť zistiť, aké sú vaše záujmy. V takomto prípade informácie o vašej aktuálnej návšteve webovej lokality môžu byť spojené s informáciami s predchádzajúcich návštev webových stránok, ktoré nepatria našej spoločnosti.
Aj v prípade, že sa takéto súbory cookie nepoužívajú,, upozorňujeme vás, že na našej lokalite sa budú zobrazovať reklamy, aj keď tieto reklamy vám nebudú šité na mieru podľa vašich záujmov.
Tieto súbory cookie umožňujú:
- záznam vašej návštevy webových lokalít na určenie vašich záujmov,
- kontrolu, či ste klikli na reklamu,
- prenos informácií o vašom online správaní na iné webové lokality,
- zobrazenie reklám pomocou služieb tretích strán,
- zobrazenie zaujímavejších reklám podľa vášho používania sociálnych sietí.