Oznámenie o údajoch pre Hue („Oznámenie o údajoch“) – Európa 

Verzia: september 2025 

Toto oznámenie o údajoch vysvetľuje, ako môžete pristupovať k určitým údajom súvisiacim s vašimi produktmi a službami Hue a ako ich môžete zdieľať, vrátane toho, na ktoré údaje sa vzťahuje a ako s nimi nakladáme v Európe. Nezabudnite sa pozrieť do príloh na prípadné dodatočné dôležité podrobnosti alebo výnimky, ktoré sa môžu uplatňovať.

Sme spoločnosť Signify Netherlands B.V., ktorá stojí za produktmi a službami Hue, so sídlom na adrese High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Holandsko. Viac informácií o nás sa dozviete v ďalšej časti – prejdite si oddiel „Ako sa s nami skontaktovať“.

Keď používame slovo „vy“, máme na mysli „správcu“ / „vlastníka“ alebo „oprávneného používateľa“ systému Hue – pozrite si časť 2 Podmienok používania systému Hue, aby ste zistili, či ste „správca“ / „vlastník“ alebo „oprávnený používateľ“. Ak ste „Oprávnený používateľ“, nebudete mať prístup k údajom generovaným produktmi a službami Hue vo vašej domácnosti – s výnimkou údajov prepojených s vaším vlastným účtom – na rozdiel od „Správcu“/„Vlastníka“, ktorý má širšie prístupové práva. Len upozornenie: v prípade potreby vás môžeme požiadať o niektoré údaje – a účet Hue – aby sme potvrdili, či ste „správca“/„vlastník“ alebo „oprávnený používateľ“ – to nám pomáha chrániť vaše údaje a zabezpečiť, aby sa zdieľali so správnou osobou.

V prípade osobných údajov sa uplatňuje naše Oznámenie o ochrane osobných údajov, ktoré má prednosť pred týmto Oznámením o údajoch.

Keď sa v tomto oznámení o údajoch uvádzajú určité pojmy, napríklad „ľahko dostupné údaje“ alebo „držiteľ údajov“, používame ich tak, ako sú definované v nariadení EÚ o údajoch. Na konci tohto oznámenia o údajoch nájdete glosár, ktorý vám pomôže vysvetliť niektoré kľúčové pojmy. Len pre informáciu, tieto definície sú zjednodušené, aby boli zrozumiteľnejšie, rovnako ako zvyšok tohto Oznámenia o údajoch. Presné právne znenie vždy nájdete v definíciách obsiahnutých v nariadení EÚ o údajoch.

1. Aké údaje sú zahrnuté? (typ, formát, frekvencia a objem zberu)

Údaje, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie o údajoch, sú uvedené v prílohe (prílohách) a platia pre Európu – pokiaľ neuvedieme inak, v tomto oznámení o údajoch používame termín „údaje“ pre „ľahko dostupné údaje“.

Údaje sme zoskupili do dvoch častí: „údaje o produktoch“ a „údaje o súvisiacich službách“.

V nasledujúcej tabuľke nájdete ďalšie informácie:

 

Údaje o produkte

Súvisiace servisné údaje

Formát

JSON

JSON

Frekvencia zberu

Zvyčajne 10 – 100 dátových položiek za deň, v závislosti od využitia systému

Zvyčajne 0 – 100 dátových položiek za deň, v závislosti od využitia systému

Objem

Typicky 30 – 400 kB za deň

Typicky 0 – 400 kB za deň

Nepretržité generovanie údajov v reálnom čase

Údaje o produktoch sa generujú iba vtedy, keď nastanú udalosti alebo sa zmenia stavy.

 

2. Ako uchovávame údaje?

Údaje budeme uchovávať maximálne 2 (dva) roky od dátumu ich zhromaždenia, pokiaľ vás nebudeme informovať o opaku.

Niektoré produkty Hue sú nepriamo schopné ukladať dáta na vzdialený server. Viac informácií o jednotlivých produktoch Hue nájdete v prílohe 1.

Dáta v produktoch sú uložené iba dočasne a prepíšu sa pri zaznamenaní nového stavu. V produkte sa neukladá žiadna história ani protokoly.

Ak ukladáme údaje, robíme tak na cloudových serveroch. Údaje môžeme preniesť do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Viac informácií o tejto téme nájdete v časti „Kedy vaše údaje prenášame do zahraničia“ nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

3. Ako môžete pristupovať k údajom, zdieľať ich a vymazať?  

Prístup môžete získať priamo alebo nepriamo. Priamy prístup vám umožňuje načítať údaje o produktoch v reálnom čase, zatiaľ čo pri nepriamom prístupe dostanete svoje údaje (ako ľahko dostupné údaje) v hromadnom súbore prostredníctvom e-mailu. Žiadosť môžete podať prostredníctvom nášho online formulára a vybrať si typ prístupu, ktorý preferujete. Ak chcete získať priamy prístup, musíte byť „správcom“ / „vlastníkom“ s účtom Hue – pretože vám to poskytuje prístup ku všetkým údajom o produktoch vygenerovaným vo vašej domácnosti.

Pre priamy prístup k údajom o produkte si uvedomte, že takmer všetky naše produkty Hue (okrem Hue Sync Box) majú rozhranie Zigbee. Protokol Zigbee je verejne dostupný na adrese https://csa-iot.org/ a umožňuje prístup k produktovým údajom zo svetiel a príslušenstva Hue – nie je nutné používať zariadenie Philips Hue Bridge. Ak je však produkt Hue pripojený k mostíku Philips Hue, najlepším spôsobom prístupu k údajom o produkte je prostredníctvom rozhrania CLIP mostíka Philips Hue (lokálne), ktoré vám na požiadanie sprístupníme prostredníctvom nášho online formulára. Následne vám udeľujeme obmedzené, odvolateľné, neprenosné a nevýhradné právo na prístup k rozhraniu API a jeho používanie, výlučne na účely získavania údajov o produktoch. Toto právo nezahŕňa možnosť udeľovať sublicencie alebo zdieľať prístup s inými osobami. Nesmiete upravovať, prispôsobovať ani meniť API; kopírovať, distribuovať, zdieľať, zobrazovať, zverejňovať ani prenášať žiadnu jeho časť; a/alebo spätne analyzovať, dekompilovať, disassemblovať alebo z neho vytvárať odvodené diela. Toto právo nezahŕňa možnosť používať API na úpravu stavu a nastavení zariadenia (samozrejme, ak by ste to chceli robiť aj vy, môžete sa zaregistrovať na používanie nášho API na „účely vývojára“ – pozri https://developers.meethue.com/). API a všetky súvisiace materiály vrátane vylepšení alebo úprav zostávajú naším (a našich poskytovateľov licencií) majetkom a sú chránené zákonmi o duševnom vlastníctve. Rozhranie API nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý porušuje zákony alebo súdne príkazy, alebo ktorý by mohol poškodiť nás alebo iných. Nesmiete zavádzať malvér, vírusy ani iné škodlivé komponenty, ani sa pokúšať deaktivovať alebo obísť akékoľvek bezpečnostné funkcie našich systémov. Upozorňujeme, že nezaručujeme neprerušovaný, včasný, bezpečný alebo bezchybný prístup k API.

Ak chcete zdieľať údaje o svojich produktoch (z produktov Hue pripojených k zariadeniu Hue Bridge) prostredníctvom priameho prístupu s niekým v Európe („treťou stranou“), žiadny problém – je to jednoduché! Stačí postupovať podľa týchto jednoduchých krokov:

Krok 1: Požiadajte tretiu stranu, aby navštívila stránky https://developers.meethue.com/.

Krok 2: Tretia strana sa bude musieť zaregistrovať a postupovať podľa pokynov na danej stránke.

Krok 3: Po registrácii môže tretia strana požiadať o prihlasovacie údaje pre integráciu medzi cloudmi.

Krok 4: O váš súhlas s prístupom k údajom o produkte môže požiadať nasledujúcim spôsobom:

· Tretia strana môže vytvoriť odkaz na žiadosť o autorizáciu

· Pomocou tohto odkazu sa môžete prihlásiť do svojho účtu Hue a udeliť tretej strane prístupové povolenie.

Krok 5: Po udelení povolenia bude tretej strane udelený prístup a bude môcť začať používať rozhranie API na zobrazenie údajov o vašich produktoch v reálnom čase.

O ukončenie zdieľania údajov môžete kedykoľvek požiadať prostredníctvom svojho účtu Hue (prihláste sa na adrese https://www.philips-hue.com/account).

 

Používanie našich rozhraní API na získanie údajov o vašich produktoch je regulované špecifickými podmienkami (ktoré musí tretia strana akceptovať v kroku 2 vyššie), ktoré udeľujú tretej strane práva na získanie údajov o vašich produktoch a chránia naše práva a systém Hue pre všetkých používateľov Hue.

Ak chcete, aby tretia strana získala vaše údaje (ako ľahko dostupné údaje) prostredníctvom nepriameho prístupu, môžete nás o tom informovať výberom tejto možnosti v našom online formulári na prijatie.

Prenesieme iba údaje o produktoch a súvisiacich službách, ktoré si vyžiadate alebo povolíte, vrátane súvisiacich informácií na ich použitie (napr. metadát). Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať bez vášho výslovného súhlasu. S tými, s ktorými zdieľate údaje o produktoch a súvisiace údaje o službách, by ste sa mali dohodnúť, že ich budú chrániť a zodpovedne používať, napríklad aby ich chránili vhodnými bezpečnostnými opatreniami a používali ich iba na služby, ktoré od nich získate. Nie sú oprávnení používať údaje o produktoch a údaje o súvisiacich službách na vývoj produktov, ktoré konkurujú produktom Hue, a nesmú predávať ani zdieľať údaje o produktoch a údaje o súvisiacich službách s nikým, kto na to nie je oprávnený.

Súhlasíte s tým, že budete údaje o produktoch a súvisiace údaje o službách používať zodpovedne a nebudete ich zdieľať škodlivým spôsobom.

Zdieľanie údajov o produktoch a súvisiacich údajoch o službách vás nebude nič stáť.

 

Chcete vymazať svoje údaje?
Tu je postup, ako to môžete urobiť v závislosti od typu údajov:

  • Dáta (ako ľahko dostupné dáta): Svoj účet Hue môžete odstrániť prostredníctvom ponuky nastavení dostupnej v aplikácii Hue alebo na webovej stránke Philips Hue. Môžete nám tiež poslať žiadosť o vymazanie údajov z dôvodu ochrany osobných údajov  .
  • Pre údaje v zariadení: Vykonajte obnovenie továrenských nastavení na vašom produkte Hue.
  • Pre údaje lokálne uložené vo vašich aplikáciách Hue: Aplikáciu môžete jednoducho odinštalovať.

4. Ako využívame údaje?

V časti 3b Podmienok používania spoločnosti Hue vysvetľujeme, ako my a naše pridružené spoločnosti skupiny Signify používame údaje.  Údaje budeme zdieľať s tretími stranami iba tak, ako je to opísané v tomto dokumente.

5. Ako nás môžete kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete podporu, neváhajte sa obrátiť na náš tím na adrese https://www.philips-hue.com/support.

Upozornenie – nie sme vždy držiteľom údajov. Ak na pripojenie produktov Hue používate systém tretej strany, táto tretia strana sa môže stať držiteľom údajov namiesto nás. Potom možno budete musieť uplatniť svoje prístupové práva u tejto tretej strany. Viac informácií nájdete v prílohe (prílohách). 

6. Obsahujú údaje nejaké obchodné tajomstvá?

Predstavte si obchodné tajomstvo ako jedinečný spôsob, akým vyrábame produkt alebo službu. Je to niečo cenné, čo by sme chceli chrániť, aby to nikto iný nemohol použiť na to, aby s nami súťažil. Niektoré údaje môžu obsahovať obchodné tajomstvá. Ak sa to vzťahuje na vás, dáme vám vedieť – a obchodné tajomstvo patrí spoločnosti Signify Holding B.V.

7. Sťažnosti a riešenie sporov

Máte právo podať sťažnosti týkajúce sa našich postupov pri spracovaní údajov príslušnému orgánu vo vašej krajine bydliska.

8. Ako dlho to platí?

Pokiaľ aktívne používate produkty a služby Hue ako „správca“, „vlastník“ alebo „oprávnený používateľ“, zachováte si svoje prístupové práva a práva na zdieľanie. To závisí aj od toho, ako dlho údaje uchovávame.

Toto oznámenie o údajoch môžeme z času na čas aktualizovať, napríklad ak sa zmenia produkty, služby alebo údaje. Ak tak urobíme, aktualizované Oznámenie o údajoch zverejníme na našej webovej stránke Philips Hue. 

9. Náš slovníček k nariadeniu o údajoch

Pozrite si náš glosár nižšie, aby ste pochopili kľúčové pojmy použité v tomto oznámení o údajoch. Pamätajte: Tieto definície sme zjednodušili, aby sa ľahšie sledovali. Oficiálne právne znenie nájdete v nariadení EÚ o údajoch.

a.       Pripojený produkt: To znamená jednoducho inteligentné zariadenie – niečo, čo zhromažďuje informácie o tom, ako ho používate alebo čo sa deje okolo neho, a môže tieto informácie zdieľať buď cez internet, bezdrôtovú sieť alebo priamo zo zariadenia. Vždy, keď spomenieme Produkt Hue V tomto oznámení o údajoch hovoríme o Pripojenom produkte.

b.       Držiteľ údajov: Toto je strana – rovnako ako my – ktorá zhromažďuje údaje o produktoch a údaje o súvisiacich službách z vašich produktov alebo služieb Hue. Držiteľom údajov sme vtedy, keď nám je dovolené tieto údaje používať alebo zdieľať na základe zákona alebo dohody s vami.

c.        Európa: Toto oznámenie o údajoch sa vzťahuje na používateľov v Európskej únii. Ak používate produkty a služby Hue, ktoré boli sprístupnené v EÚ, toto oznámenie o údajoch je pre vás relevantné.

d.       Údaje o produkte: Toto sú informácie, ktoré váš produkt Hue vytvára, keď ho používate – napríklad kedy je zapnutý a vypnutý alebo ako často ho používate. Sú to dáta, ktoré je produkt navrhnutý tak, aby zdieľal, či už cez internet, bezdrôtovú sieť alebo priamo zo zariadenia. Prístup k nim máte vy, my alebo niekedy aj tretia strana.

e.       Ľahko dostupné údaje: Toto je typ údajov, ktoré už máme v našom cloude z vášho produktu Hue alebo súvisiacich služieb – napríklad spôsob používania produktu alebo jeho nastavenia. Sú to údaje, ku ktorým máme povolený prístup a ku ktorým sa môžeme ľahko dostať bez akýchkoľvek zložitých krokov.

f.         Súvisiaca služba: To znamená digitálne súčasti – ako sú aplikácie alebo softvér – ktoré váš produkt Hue potrebuje na správne fungovanie. Časť z nej je súčasťou balenia produktu pri jeho kúpe a bez nej váš produkt nemusí fungovať tak, ako má. Inokedy môžu byť pridané neskôr (nami alebo treťou stranou) s cieľom aktualizovať alebo vylepšiť fungovanie vášho produktu. Vždy, keď spomenieme Služby alebo aplikácie Hue V tomto oznámení o údajoch hovoríme o súvisiacej službe.

g.     Súvisiace údaje o službách: Toto je digitálna stopa, ktorá sa vytvára pri používaní služieb pripojených k vášmu produktu Hue – napríklad pri používaní aplikácie, nastavovaní rutín alebo aktivácii automatizácií. Zahŕňa to veci, ktoré robíte zámerne (napríklad zmenu nastavenia), a veci, ktoré sa dejú na pozadí počas používania služby.

Pripojené produkty podľa prílohy 1 (produkty Hue)

 

Typ údajov o produkte

Možnosť ukladania dát na vzdialený server

Prepínače

Stlačenia tlačidiel, úroveň nabitia batérie, stav pripojenia, konfigurácia zariadenia

Áno, nepriamo.

 

Poznámka: Prepojené produkty možno pripojiť ku cloudovému backendu prostredníctvom brány/zariadenia Hue bridge/ovládacieho zariadenia, napr. zariadenia Philips Hue Bridge, akéhokoľvek iného zariadenia Zigbee-to-IP bridge, hraničného smerovača Matter, zariadenia Amazon Alexa, Google Home alebo Apple Home, aplikácie pre smartfón a pod[1].

Snímače pohybu

Pohyb, teplota2, úroveň svetla[2], stav batérie, stav pripojenia, konfigurácia zariadenia

Senzory otvorenia/zatvorenia

Otvorenie/zatvorenie, detekcia neoprávnenej manipulácie, úroveň nabitia batérie, stav pripojenia, konfigurácia zariadenia

Svetlá

Zapnuté/vypnuté, úroveň stmievania, teplota farieb, farba, dynamika, sieťové parametre, stav pripojenia, konfigurácia zariadenia

Zariadenia so svetlami a vypínačmi

Súhrn údajov uvedených v oddieloch svetiel a spínačov vyššie

Inteligentná zástrčka

Zapnuté/vypnuté, sieťové parametre, stav pripojenia, konfigurácia zariadenia

Zvonkohra

Zapnutie/vypnutie zvuku, hlasitosť zvuku, identifikátor zvuku, trvanie, stav pripojenia, konfigurácia zariadenia

Hue Bridge

Nastavenia a stavy súvisiace so svetlom, miestnosťou, zónou, scénou, zábavnou oblasťou, oblasťou pohybu, zariadením, automatizáciou a prepojovacím tlačidlom, stav pripojenia, konfigurácia zariadenia

Áno

Kamera a zvonček

Video, obrazové a zvukové údaje,

Udalosti detekcie pohybu, objektov a zvuku, úroveň nabitia batérie (pre batériové kamery), stav pripojenia, stlačenia tlačidiel (pre zvonček), konfigurácia zariadenia

Áno

Hue Sync Box

Údaje o používaní, ako napríklad zapnutie/vypnutie synchronizácie svetla, vstup, režim, trvanie; stav pripojenia, konfigurácia zariadenia

Áno

 

 

[1] Spoločnosť Signify nie je držiteľom údajov, ak sa Pripojené produkty používajú s bránou/mostom/ovládacím zariadením tretej strany iným ako je most Philips Hue.

[2] Snímače pohybu sú schopné merať teplotu a úroveň svetla nepretržite a v reálnom čase. 

Príloha 2 Súvisiace služby (služby Hue)

 

Súvisiaci typ údajov služby

Aplikácia Hue[3]

Údaje o tom, ako sa aplikácia používa na ovládanie svetla, sťahovanie scén, vytváranie a používanie, automatizácie, Hue Secure, synchronizáciu (zábavného) svetla a konfigurácie systému Hue

Aplikácia Hue Sync TV3

Údaje o používaní, ako napríklad zapnutie/vypnutie synchronizácie svetla, režim, trvanie; stav pripojenia, konfigurácia aplikácie

Aplikácia pre počítač3

Bezpečné cloudové služby Hue3

Údaje o používaní služieb Hue Secure vo vzťahu k aktivácii/deaktivácii, udalostiam súvisiacim so živým náhľadom a sledovaním videí, bezpečnostným udalostiam vrátane oznámení typu push, časovej osi, (svetelnému) alarmu, udalostiam spojeným so zariadením Bridge s cieľom zaistiť pohodlie používateľov, konfiguračným nastaveniam zabezpečenia a kamier

Všeobecné cloudové služby Hue3

Údaje, ktoré umožňujú zariadeniu Hue Bridge vyhľadávanie a pripojenie aplikácií a služieb (vrátane aplikácií a služieb tretích strán) cez cloud k zariadeniu Hue Bridge. Správa zariadení, geolokácia na základe IP adresy, údaje súvisiace s účtom a domácnosťou

 

[3] Množstvo údajov závisí od súhlasu používateľa so zhromažďovaním voliteľných analytických údajov.