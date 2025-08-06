Oznámenie o údajoch

3. Ako môžete pristupovať k údajom, zdieľať ich a vymazať?
Prístup môžete získať priamo alebo nepriamo. Priamy prístup vám umožňuje načítať údaje o produktoch v reálnom čase, zatiaľ čo pri nepriamom prístupe dostanete svoje údaje (ako ľahko dostupné údaje) v hromadnom súbore prostredníctvom e-mailu. Žiadosť môžete podať prostredníctvom nášho online formulára a vybrať si typ prístupu, ktorý preferujete. Ak chcete získať priamy prístup, musíte byť „správcom“ / „vlastníkom“ s účtom Hue – pretože vám to poskytuje prístup ku všetkým údajom o produktoch vygenerovaným vo vašej domácnosti.
Pre priamy prístup k údajom o produkte si uvedomte, že takmer všetky naše produkty Hue (okrem Hue Sync Box) majú rozhranie Zigbee. Protokol Zigbee je verejne dostupný na adrese https://csa-iot.org/ a umožňuje prístup k produktovým údajom zo svetiel a príslušenstva Hue – nie je nutné používať zariadenie Philips Hue Bridge. Ak je však produkt Hue pripojený k mostíku Philips Hue, najlepším spôsobom prístupu k údajom o produkte je prostredníctvom rozhrania CLIP mostíka Philips Hue (lokálne), ktoré vám na požiadanie sprístupníme prostredníctvom nášho online formulára. Následne vám udeľujeme obmedzené, odvolateľné, neprenosné a nevýhradné právo na prístup k rozhraniu API a jeho používanie, výlučne na účely získavania údajov o produktoch. Toto právo nezahŕňa možnosť udeľovať sublicencie alebo zdieľať prístup s inými osobami. Nesmiete upravovať, prispôsobovať ani meniť API; kopírovať, distribuovať, zdieľať, zobrazovať, zverejňovať ani prenášať žiadnu jeho časť; a/alebo spätne analyzovať, dekompilovať, disassemblovať alebo z neho vytvárať odvodené diela. Toto právo nezahŕňa možnosť používať API na úpravu stavu a nastavení zariadenia (samozrejme, ak by ste to chceli robiť aj vy, môžete sa zaregistrovať na používanie nášho API na „účely vývojára“ – pozri https://developers.meethue.com/). API a všetky súvisiace materiály vrátane vylepšení alebo úprav zostávajú naším (a našich poskytovateľov licencií) majetkom a sú chránené zákonmi o duševnom vlastníctve. Rozhranie API nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý porušuje zákony alebo súdne príkazy, alebo ktorý by mohol poškodiť nás alebo iných. Nesmiete zavádzať malvér, vírusy ani iné škodlivé komponenty, ani sa pokúšať deaktivovať alebo obísť akékoľvek bezpečnostné funkcie našich systémov. Upozorňujeme, že nezaručujeme neprerušovaný, včasný, bezpečný alebo bezchybný prístup k API.
Ak chcete zdieľať údaje o svojich produktoch (z produktov Hue pripojených k zariadeniu Hue Bridge) prostredníctvom priameho prístupu s niekým v Európe („treťou stranou“), žiadny problém – je to jednoduché! Stačí postupovať podľa týchto jednoduchých krokov:
Krok 1: Požiadajte tretiu stranu, aby navštívila stránky https://developers.meethue.com/.
Krok 2: Tretia strana sa bude musieť zaregistrovať a postupovať podľa pokynov na danej stránke.
Krok 3: Po registrácii môže tretia strana požiadať o prihlasovacie údaje pre integráciu medzi cloudmi.
Krok 4: O váš súhlas s prístupom k údajom o produkte môže požiadať nasledujúcim spôsobom:
· Tretia strana môže vytvoriť odkaz na žiadosť o autorizáciu
· Pomocou tohto odkazu sa môžete prihlásiť do svojho účtu Hue a udeliť tretej strane prístupové povolenie.
Krok 5: Po udelení povolenia bude tretej strane udelený prístup a bude môcť začať používať rozhranie API na zobrazenie údajov o vašich produktoch v reálnom čase.
O ukončenie zdieľania údajov môžete kedykoľvek požiadať prostredníctvom svojho účtu Hue (prihláste sa na adrese https://www.philips-hue.com/account).
Používanie našich rozhraní API na získanie údajov o vašich produktoch je regulované špecifickými podmienkami (ktoré musí tretia strana akceptovať v kroku 2 vyššie), ktoré udeľujú tretej strane práva na získanie údajov o vašich produktoch a chránia naše práva a systém Hue pre všetkých používateľov Hue.
Ak chcete, aby tretia strana získala vaše údaje (ako ľahko dostupné údaje) prostredníctvom nepriameho prístupu, môžete nás o tom informovať výberom tejto možnosti v našom online formulári na prijatie.
Prenesieme iba údaje o produktoch a súvisiacich službách, ktoré si vyžiadate alebo povolíte, vrátane súvisiacich informácií na ich použitie (napr. metadát). Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať bez vášho výslovného súhlasu. S tými, s ktorými zdieľate údaje o produktoch a súvisiace údaje o službách, by ste sa mali dohodnúť, že ich budú chrániť a zodpovedne používať, napríklad aby ich chránili vhodnými bezpečnostnými opatreniami a používali ich iba na služby, ktoré od nich získate. Nie sú oprávnení používať údaje o produktoch a údaje o súvisiacich službách na vývoj produktov, ktoré konkurujú produktom Hue, a nesmú predávať ani zdieľať údaje o produktoch a údaje o súvisiacich službách s nikým, kto na to nie je oprávnený.
Súhlasíte s tým, že budete údaje o produktoch a súvisiace údaje o službách používať zodpovedne a nebudete ich zdieľať škodlivým spôsobom.
Zdieľanie údajov o produktoch a súvisiacich údajoch o službách vás nebude nič stáť.
Chcete vymazať svoje údaje?
Tu je postup, ako to môžete urobiť v závislosti od typu údajov:
- Dáta (ako ľahko dostupné dáta): Svoj účet Hue môžete odstrániť prostredníctvom ponuky nastavení dostupnej v aplikácii Hue alebo na webovej stránke Philips Hue. Môžete nám tiež poslať žiadosť o vymazanie údajov z dôvodu ochrany osobných údajov .
- Pre údaje v zariadení: Vykonajte obnovenie továrenských nastavení na vašom produkte Hue.
- Pre údaje lokálne uložené vo vašich aplikáciách Hue: Aplikáciu môžete jednoducho odinštalovať.