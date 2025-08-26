Všetky produkty Hue sa nastavujú pomocou rovnakého jednoduchého QR kódu, takže môžete naskenovať a nastaviť všetky zariadenia Hue súčasne.
Ako nastaviť Hue Bridge Pro
Najprv si prečítajte toto!
1. Zatiaľ nepripájajte Bridge.
Budete musieť naskenovať jeho QR kód, takže ho majte poruke.
2. Chcete pridať viac ako jedno zariadenie Hue?
Držte ich všetkých pohromade! V tom istom kroku naskenujete všetky ich QR kódy.
3. Máš aplikáciu Hue?
Stiahnite si ho v obchode s aplikáciami vo vašom telefóne.
Pokyny na nastavenie Bridge Pro
1. Otvorte aplikáciu Hue.
Keď ju otvoríte prvý raz, zobrazí sa výzva na pridanie zariadenia Bridge. Klepnite na Áno.
Ak ste klepli na Preskočiť, nebojte sa! Otvorte Nastavenia, klepnite na Zariadenia a potom klepnite na modrú ikonu plus (+).
2. Naskenujte QR kód.
Po úspešnom naskenovaní ťuknite na možnosť Ďalej.
Poznámka: Ak sa na vašom produkte nenachádza QR kód, ťuknite na možnosť Potrebujem pomôcť, vyberte možnosť Nemám QR kód a vyberte Bridge pro.
3. Vyberte, ako chcete pripojiť zariadenie Hue Bridge Pro, či cez Wi-Fi (v tomto prípade nepoužívajte dodaný ethernetový kábel) alebo pomocou ethernetového kábla.
Napájajte zariadenie Hue Bridge Pro pomocou dodaného napájacieho kábla USB-C a aplikácia vám teraz vysvetlí posledné kroky.
