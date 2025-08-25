Prevažná väčšina produktov Hue podporuje technológiu Hue MotionAware™. Niektoré zariadenia však nemusia podporovať technológiu MotionAware™, pretože ide o staršie modely, ktoré nemajú dostatok pamäte pre nové funkcie, alebo preto, že povaha ich funkcií im môže brániť v efektívnom používaní tejto funkcie (napr. rýchlejšie vybíjanie batérie v určitom príslušenstve napájanom z batérie). V nasledujúcom zozname sú uvedené zariadenia a ich ID modelov, ktoré nepodporujú technológiu Hue MotionAware™. Či vaše zariadenia majú tieto ID modelu, môžete skontrolovať pomocou aplikácie Hue v časti Nastavenia > Aktualizácia softvéru.
Môžu moje zariadenia Hue používať MotionAware™?
|Typ produktu
|ID modelu
|Stolová lampa Go
|929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
|Hue Aura
|LLC014
|Hue Bloom
|LLC011, LLC012
|Stropné svietidlo Hue Color
|LCT002
|Farebná lampa Hue
|LCT001
|Hue Go
|7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
|Hue Iris
|LLC010
|Hue Lightstrip
|LST001
|Hue Smart Plug
|LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
|Stmievací spínač
|RWL020, RWL021, RWL022
|Hue Smart button
|ROM001, RDM003, RDM005
|Modul nástenného vypínača
|RDM001, RDM004
|Hue Tap dial switch
|RDM002, RDM006
|Tap Switch
|ZGPSWITCH
|Vypínače Friends of Hue
|FOHSWITCH
|Vnútorný snímač pohybu
|SML001, SML003
|Vonkajší snímač pohybu
|SML002, SML004
|Kontaktný snímač
|SOC001
|Kamera / Zvonček
|CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
|Zariadenia tretích strán (nie sú od Hue ani od Friends of Hue)
|(Možných viacero)