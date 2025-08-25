Podpora

Môžu moje zariadenia Hue používať MotionAware™?

Prevažná väčšina produktov Hue podporuje technológiu Hue MotionAware™. Niektoré zariadenia však nemusia podporovať technológiu MotionAware™, pretože ide o staršie modely, ktoré nemajú dostatok pamäte pre nové funkcie, alebo preto, že povaha ich funkcií im môže brániť v efektívnom používaní tejto funkcie (napr. rýchlejšie vybíjanie batérie v určitom príslušenstve napájanom z batérie). V nasledujúcom zozname sú uvedené zariadenia a ich ID modelov, ktoré nepodporujú technológiu Hue MotionAware™. Či vaše zariadenia majú tieto ID modelu, môžete skontrolovať pomocou aplikácie Hue v časti Nastavenia > Aktualizácia softvéru. 

Typ produktu ID modelu
Stolová lampa Go 929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
Hue Aura LLC014
Hue Bloom LLC011, LLC012
Stropné svietidlo Hue Color LCT002
Farebná lampa Hue LCT001
Hue Go 7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
Hue Iris LLC010
Hue Lightstrip LST001
Hue Smart Plug LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
Stmievací spínač RWL020, RWL021, RWL022
Hue Smart button ROM001, RDM003, RDM005
Modul nástenného vypínača RDM001, RDM004
Hue Tap dial switch RDM002, RDM006
Tap Switch ZGPSWITCH
Vypínače Friends of Hue FOHSWITCH
Vnútorný snímač pohybu SML001, SML003
Vonkajší snímač pohybu SML002, SML004
Kontaktný snímač SOC001
Kamera / Zvonček CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
Zariadenia tretích strán (nie sú od Hue ani od Friends of Hue) (Možných viacero)