Multipack: Centura infälld spot 6-pack, vitt

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I lager
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Om Multipack: Centura infälld spot 6-pack, vitt

Centura infällda spotlights 6-pack i vitt är perfekta för att uppgradera ditt hem och ett bra alternativ för ditt kök, hall eller var du än vill ha en diskret ljuskälla. Få vitt och färgat ljus i alla rum. Styr direkt med Bluetooth eller lås upp fler smarta belysningsfunktioner med en Hue Bridge.

  • Vitt och färgat ljus
  • Bluetooth-styrning via app
  • Styr med app eller röst*
  • Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
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