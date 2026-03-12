Centura infällda spotlights 6-pack i vitt är perfekta för att uppgradera ditt hem och ett bra alternativ för ditt kök, hall eller var du än vill ha en diskret ljuskälla. Få vitt och färgat ljus i alla rum. Styr direkt med Bluetooth eller lås upp fler smarta belysningsfunktioner med en Hue Bridge.



Vitt och färgat ljus

Bluetooth-styrning via app

Styr med app eller röst*

Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer