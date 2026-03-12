Multipack: Centura infälld spot 6-pack, vitt
Paketpriset är 3940,20 kr, priset på produkterna i detta paket som säljs separat är 4378,00 kr
Paketpriset är 3940,20 kr, priset på produkterna i detta paket som säljs separat är 4378,00 kr
Erbjudande
I lager
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Om Multipack: Centura infälld spot 6-pack, vitt
Centura infällda spotlights 6-pack i vitt är perfekta för att uppgradera ditt hem och ett bra alternativ för ditt kök, hall eller var du än vill ha en diskret ljuskälla. Få vitt och färgat ljus i alla rum. Styr direkt med Bluetooth eller lås upp fler smarta belysningsfunktioner med en Hue Bridge.
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- Vitt och färgat ljus
- Bluetooth-styrning via app
- Styr med app eller röst*
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871670
Produktinformation
- Hue White and color ambiance Centura infälld spotlight 3-pack
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